Смоленского предпринимателя, уехавшего из России, приговорили к пяти годам за антивоенные ценники в магазине

Заднепровский районный суд Смоленска заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима предпринимателя Владимира Завьялова из Смоленска, который заменил несколько ценников в магазине на антивоенные листовки, сообщает проект «Сетевые свободы».

Завьялова обвинили в распространении «фейков» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). По информации МВД, в начале апреля 2022 года в полицию поступило заявление, что в супермаркете «Карусель» 16 ценников на полках с товарами заменили на антивоенные листовки.

На ценниках были надписи: «Россия использует перевозные крематории», «Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе» и другие.

Завьялова задержали по доносу пенсионерки и назначили ему домашний арест. В ходе суда он не признавал вину (по данным издания «7×7», он признал вину частично), а в октябре 2022 года сбежал из-под домашнего ареста и уехал из России вместе с семьей, не дожидаясь приговора.

Обвинение требовало для Завьялова шесть лет лишения свободы заочно.

Антивоенные ценники в магазине также раскладывала петербургская художница Саша Скочиленко. Ее арестовали и отправили в СИЗО, где она провела более полутора лет. В ноябре 2023 года суд приговорил Скочиленко к семи годам лишения свободы. 1 августа 2024 года Сашу Скочиленко отпустили в рамках большого обмена заключенными между Россией и западными странами.

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