Война Тысяча сто пятый день. США остановили военную помощь Украине. В Европе рассматривают замороженные активы РФ как гарантию соблюдения Москвой будущего мирного договора

Украинский военный на фронте в районе Великой Новоселки. Донецкая область, 26 января 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Вашингтон останавливает военную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине, сообщил неназванный представитель Белого дома американским СМИ.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сфокусирован на достижении мира. Нам нужно, чтобы наши партнеры тоже были привержены этой цели. Мы ставим на паузу и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению проблемы», — заявил представитель администрации Трампа.

Как пишет Bloomberg, остановка касается всей военной помощи в рамках президентских поручений по списанию вооружений ( ) — даже тех пакетов, которые были выделены и оплачены администрацией Джо Байдена, но еще физически не успели достигнуть Украины. Это вооружение, которое сейчас находится в пути на самолетах и кораблях или в ожидании в транзитных зонах в Польше. Источники ABC News сообщили, что 90% помощи, одобренной администрацией Байдена, уже поступило в Украину.

При этом помощь в рамках программы в любом случае продолжит поступать на протяжении как минимум нескольких месяцев — частные американские производители оружия будут передавать вооружение Киеву по уже оплаченным контрактам.

The Economist отмечает, что непосредственно на поле боя, в первую очередь, наиболее чувствительным станет прекращение поставок артиллерийских систем и снарядов — хотя Украина, вероятно, и сможет частично заменить нехватку артиллерийской мощи беспилотниками собственного производства, которые дешевы и хорошо зарекомендовали себя в боях.

Также крайне серьезной проблемой для Киева будет потеря американских систем Patriot — только они могут перехватывать все российские баллистические ракеты, и европейские союзники не смогут предоставить Киеву необходимых аналогов. Помимо этого, Украина может лишиться доступа к системе Starlink (этого может и не произойти, так как ее функционирование оплачивает Польша, а не США).

Но наиболее чувствительной потерей для Украины, считает The Economist, могла бы стать приостановка доступа к американским разведывательным данным — именно они позволяют ВСУ заранее иметь информацию об угрозах: вылетах российских самолетов, перегруппировках российских войск, новых логистических маршрутах российской армии; также на их основе ВСУ планируют атаки на военные аэродромы и склады внутри России. Однако, как пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на «источники в военно-политических кругах», пока США продолжают предоставлять Киеву разведданные.

Еще до вступления Трампа в должность президента СМИ писали, что ключевым инструментом в рамках его стратегии по мирному урегулированию будет военная помощь Украине. Предполагалось, что Трамп будет склонять Киев к мирным переговорам, угрожая сократить военную помощь, а Москву — угрожая значительно ее увеличить. Сейчас, по мнению Трампа, президент Украины Владимир Зеленский «не готов» к миру. Путин, считает президент США, напротив, хочет «положить этому конец».

Отмена военной помощи произошла спустя несколько дней после публичной перепалки между Трампом и Зеленским в Белом доме. На этой встрече должно было быть подписано соглашение по добыче украинских полезных ископаемых, однако из-за ссоры этого не произошло.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме через несколько часов после встречи написало, что Трамп более не заинтересован в подписании соглашения. Однако уже 3 марта Трамп заявил, что не считает, что соглашение «мертво». Конгрессмен Брайан Фицпатрик, участвовавший в консультациях с Киевом уже после ссоры в Белом доме, по итогам переговоров с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком сообщил, что «поезд на 100% вернулся обратно на рельсы».

Мир

Европа планирует использовать замороженные российские активы как гарантию по мирному соглашению

Крупнейшие страны Европы изучают возможность использования замороженных активов РФ в качестве гарантии безопасности Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Как пишет издание, Франция и Германия, которые последовательно выступали против полной конфискации активов, сейчас обсуждают с Великобританией и другими странами пути для их использования.

В частности, рассматривается вариант, при котором деньги все-таки будут конфискованы, если будет заключено соглашение о прекращении огня и Москва его нарушит. Сторонники этой идеи, таким образом, рассматривают эти деньги как одну из гарантий безопасности Украины в будущем.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с Трампом на прошлой неделе, напоминает FT, подчеркивал, что хотя немедленная конфискация активов не будет соответствовать международному праву, эти деньги могут стать «частью переговоров об окончании войны».

После начала полномасштабного вторжения Запад заморозил российские активы на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая их часть — около 190 миллиардов — находится в бельгийском депозитарии Euroclear, другие части хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

На протяжении долгого времени в ЕС рассматривали вариант полной конфискации активов и направления их на восстановление Украины, однако в итоге от этой идеи отказались: формальных оснований для конфискации найти не удалось, а против изъятия без соблюдения правовых процедур выступили Германия и Франция, опасавшиеся, что это подорвет доверие к евро.

В итоге вместо конфискации страны ЕС приняли решение использовать для поддержки Украины дополнительную прибыль, получаемую от реинвестирования замороженных активов: за счет нее гасятся кредиты, выделяемые Киеву. В декабре 2024 года Киев получил первый транш помощи, обеспеченный этими доходами.

Война глазами читателей «Медузы»

Сергей (Россия). 24 февраля я был раздавлен. Нет, то что Путин что-то задумал, было понятно, но война казалась немыслимой. И в момент начала, и спустя год после него я чувствовал и вину, и стыд, и страх, и отчаяние. Было вообще непонятно, как жить. Уехать я не могу (и не собираюсь никому давать отчет, почему не могу), не платить налоги или сесть в тюрьму я тоже не могу, так что я тот самый «плохой русский», который «финансирует» войну, не протестует на улицах, и поэтому (с точки зрения некоторых людей — и украинцев, и русских) несет полную ответственность за происходящее. Я вел какие-то диалоги с людьми из разных стран, пытался оправдываться, убеждать, что-то доказывать. Думал, что я могу сделать — к сожалению, очень и очень мало.

Но жить в России нужно долго. И я больше не верю в коллективную вину или ответственность (что бы кто ни подразумевал под этими словами). Я вижу, как политики в разных странах подыгрывают Путину, и граждане этих демократических стран с этим ничего не делают. Я вижу Трампа, который просто бросил Украину под поезд. Так что и мое отношение к происходящему постепенно изменилось. Я ненавижу войну и ненавижу Путина, потому что Путин — это война. Ненавижу его окружение, «либералов» при должностях, зетников и прочих скотов, которые эту войну начали и поддерживают. И мне очень жаль Украину и украинцев, на которых ежедневно падают бомбы. Но острота чувств притупилась, а вины я больше не чувствую. И мне в общем все равно, что обо мне думают какие-то другие незнакомые мне люди, видят ли они разницу между мной и подонками с таким же паспортом, что у меня. Мне действительно все равно. Если человек, непрерывно переживающий весь ужас войны, находит выход в ненависти к миллионам других людей из-за цвета паспорта — ну что ж, пусть будет так. Если эта ненависть помогает людям справиться с этой страшной бедой, пусть будет ненависть, я это как-нибудь переживу.

Надеюсь ли я на завершение войны? Конечно, как любой нормальный человек я хочу, чтобы люди хотя бы перестали умирать, чтобы перспектива, что моего сына заберут в армию и отправят на какой-нибудь фронт, хотя бы немного отодвинулась. Понятно, что нет никакого выхода, который устроил бы всех. И то, что произойдет, скорее всего, вообще не устроит по-настоящему никого. Но окончание хотя бы активных боевых действий — этого я, конечно, жду. Единственное, что я об этом хочу сказать: мне в голову не придет призывать к миру украинцев. Вы не говорите жертве «перестань сопротивляться». К сожалению, и США, и Европа — независимо от мотивов — заняты именно этим.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Что происходило 3 марта

Война Тысяча сто четвертый день. Макрон предлагает «частичное» перемирие на месяц. Трамп обсудит полную остановку помощи Украине

Что происходило 3 марта

Война Тысяча сто четвертый день. Макрон предлагает «частичное» перемирие на месяц. Трамп обсудит полную остановку помощи Украине

«Медуза»