Война Тысяча сто четвертый день. Макрон предлагает «частичное» перемирие на месяц. Трамп обсудит полную остановку помощи Украине

Демонстрация в поддержку Украины в Чикаго, 2 марта 2025 года Jacek Boczarski / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Макрон представил новый план урегулирования: он начинается с «частичного» перемирия на месяц

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro заявил, что Париж и Лондон подготовили совместный план по прекращению российско-украинской войны. Он выступил через несколько часов после того, как в Лондоне завершился европейский саммит по безопасности.

По словам Макрона, в рамках плана предлагается введение частичного перемирия сроком на один месяц. «Частичность» будет заключаться в том, что прекращение огня будет распространяться только на воздушные и морские атаки, в том числе на удары по энергетическим объектам, — но не на наземные боевые действия. По словам Макрона, соблюдение режима прекращения огня на земле «будет очень трудно проверить».

Макрон также заявил, что на втором этапе в рамках плана страны Европы направят в Украину миротворческий контингент. Он не привел никаких деталей этого.

В интервью Макрон также заявил, что в рамках усиления европейской безопасности Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников — чтобы уменьшить зависимость Европы от США. Он не назвал страны, которым будет сделано такое предложение.

Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объяснил смысл частичного прекращения огня: в зависимости от его выполнения Украина и ее союзники поймут, действует ли Владимир Путин добросовестно и готов ли он начать серьезные переговоры о долгосрочном мирном соглашении.

При этом в Великобритании не подтверждают слова Макрона о том, что план уже готов и согласован между Парижем и Лондоном. Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард в комментарии «Би-би-си» заявил, что сейчас «обсуждается целый набор вариантов». «Ни один из них на данном этапе не согласован», — подчеркнул он.

Украина

В Белом доме уже сегодня обсудят полную остановку военной помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп 3 марта обсудит возможную отмену военной помощи Украине, рассказал изданию The New York Times анонимный американский чиновник.

По данным источника издания, Трамп встретится с главами Пентагона и Госдепартамента Питом Хегсетом и Марко Рубио.

Обсуждаться будет в том числе приостановка поставок боеприпасов и оборудования, которые были выделены и оплачены еще при администрации Джо Байдена. Речь может идти либо о приостановке, либо о полной отмене поставок, пишет NYT.

В американской прессе еще 28 марта, сразу после ссоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стали появляться сообщения о возможном прекращении американской помощи Украине. В частности, о наличии таких планов писала The Washington Post. Источники NYT тогда же сообщали, что США могут полностью прекратить даже косвенную поддержку Киева, например, обмен разведданными и подготовку украинских военных.

Доля США в поставках оружия Украине с начала полномасштабной войны составляет около 50% — с 2022 по 2024 год ЕС и Великобритания предоставили Киеву оружие на 62 миллиарда евро, а Соединенные Штаты — на 64 миллиарда.

Как отмечает «Европейская правда», дополнительные 20 миллиардов евро в год, которые бы позволили полностью заместить американский вклад, составляют всего лишь 0,0001% от ВВП Евросоюза — но основная сложность заключается не в деньгах, а в физическом отсутствии оружия. Его запасы на складах ЕС и Великобритании подходят к концу, а темпы производства невелики, и чтобы их масштабировать, в любом случае потребуется время. Bloomberg в своей редакционной статье пишет, что для этого необходимы быстрые политические решения на европейском уровне о повышении трат на оборону и более тесное сотрудничество между Евросоюзом и Великобританией.

Война глазами читателей «Медузы»

Егор (Белгород). Поскольку я проживаю в регионе с непосредственной близостью к границам, отношение к всей этой ситуации [за три года] очень изменилось. Главное чувство от всего этого — это усталость. Все безумно устали. Говорят, война раскрывает худшее в людях, и здесь это заметно в разы сильнее.

Изначально было сопереживание и сочувствие, и искренне жаль ту страну и тех людей, оказавшихся «врагами» только потому, что родились на 40 километров западнее от тебя. И с данными людьми ты прекрасно общался в университете и никогда не возникало ни споров, ни конфликтов. Но спустя три года ситуация изменилась, как и все мы. Из людей, сочувствующих обстреливаемым в Харькове, мы сами превратились в таких же. Сейчас Украина для нас уже не жертва. С учетом поддержки Европы и США [Россия и Украина] практически две равные по силам стороны.

Постоянно слышим фразы: «Украине нужны беспилотники». Но эти беспилотники летят в проезжающие гражданские машины, в детские сады в Шебекино, о чем [мы] знаем из первых уст, а не из СМИ. С помощью Vampire обстреливались торговые центры в Белгороде (например, универмаг «Белгород», ТЦ «Сити Молл»). Погибают гражданские, мирные люди. Это далеко не военные цели. Заход на территорию Курской области и над мирными жителями. Драка от избиения отличается лишь тем, следует ли ответный удар обидчику. Сейчас это уже не избиение, а полноценная драка, которую стоит поскорее разнять, пока последствия не стали куда хуже.

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