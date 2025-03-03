Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перепалку лидера Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом «беспрецедентным» событием. Его слова приводит «Интерфакс».

Песков добавил, что этот конфликт показал, «насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины, поскольку «киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны».

«И, конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей», — добавил Песков.

После перепалки с Трампом Зеленский покинул переговоры в Белом доме. Видео с субтитрами Meduza

Он также отметил, что в сфере разногласий Киева и Вашингтона «коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась фрагментация коллективного Запада, нюансировка позиций ряда стран и групп стран».

28 февраля Владимир Зеленский, который приехал в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых, досрочно покинул Белый дом после публичной перепалки с Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. После этого Зеленский улетел в Великобританию, где принял участие в саммите европейских стран по окончанию российско-украинской войны.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и хочет только «воевать, воевать, воевать». Члены его администрации потребовали от президента Украины извинений за «фиаско» в Белом доме. Зеленский ответил, что Украина хочет закончить войну и благодарна Соединенным Штатам за помощь, но дал понять, что он не будет приносить извинения.

Интервью Зеленского после ссоры с Трампом

«Никто не хочет закончить войну больше, чем мы» Зеленский дал интервью Fox News после перепалки с Трампом в Белом доме. Кратчайший пересказ

Интервью Зеленского после ссоры с Трампом

«Никто не хочет закончить войну больше, чем мы» Зеленский дал интервью Fox News после перепалки с Трампом в Белом доме. Кратчайший пересказ