«Никто не хочет закончить войну больше, чем мы» Зеленский дал интервью Fox News после перепалки с Трампом в Белом доме. Кратчайший пересказ

Без постоянной поддержки США нам было бы трудно, поэтому я здесь. Россияне пришли в наши дома и убивают нас — нельзя просто забыть об этом и сказать, что Путин отличный парень. Мы будем открыты для дипломатии с Россией, когда у нас будут гарантии безопасности. Я не могу поменять отношение украинцев к россиянам — они нас убивают. США — наши друзья, европейцы — наши друзья, Россия — наши враги. Мы хотим мира, никто не хочет закончить войну больше, чем мы. Нам с США нужно быть на одной стороне, чтобы остановить Путина. Рейган говорил, что «мир — это не отсутствие войны». Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и поддержке в конгрессе, и я всегда был благодарен, вы помогли нам выжить. Не знаю, была ли перепалка спланированной. Не думаю, что мы сделали что-то плохое. Я всегда открыт для СМИ, но какие-то вещи должны оставаться за закрытыми дверями. Трамп сказал, что хочет быть посередине, а я хочу, чтобы он был на нашей стороне. Я не хотел бы терять поддержку партнеров в США.

Это приблизительный пересказ высказываний президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в интервью Fox News. Заявления Зеленского отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

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