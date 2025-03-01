Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать «воевать, воевать, воевать»

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме поздно вечером 28 февраля, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании заключать мир.

«Он хочет продолжать воевать, воевать, воевать. А мы хотим остановить смерти», — сказал Трамп.

По мнению президента США, он хочет немедленного мира, и президент РФ Владимир Путин «тоже хочет положить конец» войне. Трамп выразил мнение, что Зеленский «не должен говорить о Путине то, о Путине сё — все эти негативные вещи».

По словам Трампа, США хотят закончить войну или прекратить поддерживать Украину и «посмотреть, что произойдет».

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме 28 февраля. Ожидалось, что они подпишут соглашение об использовании украинских природных ресурсов. Однако во время переговоров между Зеленским и Трампом произошла перепалка, после чего встреча была прекращена.

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