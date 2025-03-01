Владимир Зеленский улетел из США в Великобританию. Там запланирован саммит по безопасности с участием европейских лидеров
Источник: Русская служба Би-би-си
Самолет президента Украины Владимира Зеленского покинул американскую авиабазу Эндрюс и вылетел в Лондон, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.
Ожидается, что самолет приземлится в Лондоне около 11 утра по местному времени (14:00 мск).
В Лондоне 2 марта должен пройти саммит по безопасности, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На нем будут обсуждаться гарантии, которые Европа может предложить Киеву в случае прекращения боевых действий.
В США Зеленский прилетал, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако в начале встречи с Дональдом Трампом в Белом доме между президентами произошла словесная перепалка. Встреча была завершена досрочно, и соглашение не было подписано.