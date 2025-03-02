Bloomberg: администрация Трампа дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы наладить отношения, пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

После перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме и встречи, закончившейся досрочно, многие европейские лидеры поддержали Зеленского. Однако некоторые призвали президента Украины попытаться восстановить отношения с США. В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в телефонном звонке Зеленскому сказал, что нужно уважать то, что Трамп сделал для Украины и отметил, что Зеленский должен найти способ восстановить отношения с США.

Из Вашингтона Зеленский улетел в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Тот после встречи с украинским президентом, как рассказал источник Bloomberg, позвонил Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Собеседник агентства не уточняет, о чем были эти разговоры, но описывает их как «конструктивные».

28 февраля в Овальном кабинете Белого дома должно было пройти подписание соглашения о полезных ископаемых, на которое в Вашингтон прилетел Владимир Зеленский. Однако во время протокольного мероприятия перед подписанием у него произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, подписание сделки было отменено.

В интервью Fox News сразу после встречи Зеленский, отвечая на вопрос ведущего, не считает ли он нужным извиниться, сказал, что благодарен США, но «не думает, что сделал что-нибудь плохое», добавив, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер». Извиниться президента Украины также призвал госсекретарь США Марко Рубио.

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