Российская армия наступает на Покровск, где остаются мирные жители. Глава города призвал Зеленского «заключить мир и дать людям пожить» Фотографии

Вооруженные силы РФ продолжают наступление в районе Покровска Донецкой области Украины. Российские военные достигли успеха к востоку от города, а к югу и западу от Покровска украинские военные остановили российское наступление, говорилось в недавней военной сводке «Медузы». Глава Покровска Руслан Требушкин в третью годовщину начала полномасштабной войны опубликовал видеозапись, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского «заключить мир и дать людям пожить». Военная администрация Покровска в ответ заявила, что у главы города во время войны нет власти, а администрация «делает все возможное для приближения победы». В Покровске, который находится под постоянными обстрелами, остаются мирные жители, по состоянию на январь 2025 года там жили около 7200 человек.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Мирные жители получают помощь в пригороде Покровска, 17 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Административное здание в Покровске после российского ракетного удара, 17 февраля 2025 года Wolfgang Schwan/ Anadolu / Getty Images

Под российский удар попал дом культуры в городе Белицкое под Покровском, 24 февраля 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Жители Покровска проходят мимо административного здания, попавшего под российский удар, 17 февраля 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

47-летняя Татьяна и ее отец, 73-летний Владимир, имеющий инвалидность, ждут эвакуации в поселке Черниговка под Покровском, 24 февраля 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Житель города Родинское под Покровском раздает религиозные брошюры на пустой улице, 24 февраля 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Украинские военные ведут огонь из артиллерии в районе Покровска, 26 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Украинские медицинские работники помогают военным в районе Покровска, 19 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Украинские медработники оказывают помощь раненым солдатам в районе Покровска, 19 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images