Мэр Покровска обратился к президенту Украины с призывом «заключить мир». Городская военная администрация в ответ указала, что нельзя «быть малодушными и лелеять уныние»

Мэр города Покровск в Донецкой области Руслан Требушкин в третью годовщину начала полномасштабной войны опубликовал в фейсбуке видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали», — заявил Требушкин на русском языке. «Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — сказал Требушкин.

На обращение мэра Покровска отреагировала военная администрация этого города. Там, в частности, напомнили, что на время действия военного положения мэр города «находится в официальном простое», а руководство осуществляет глава военной администрации.

Руководство военной администрации, говорится в заявлении, «делает все возможное для приближения победы и поддерживает президента и правительство Украины в стремлении скорейшего мира».

«Мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями, быть малодушными и лелеять уныние», — подчеркнули в военной администрации, призвав жителей общины «не поддаваться на манипуляции».

Судьба нашей общины и всей страны зависит от устойчивости, единства и поддержки Вооруженных Сил Украины. Вместе — к победе!

Покровск находится в нескольких километрах от линии фронта. По Покровску и соседнему с ним Мирнограду постоянно наносят удары российские войска. В этих населенных пунктах, как напомнил в видеообращении Требушкин, прервана централизованная подача воды, отключено отопление.

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