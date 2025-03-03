CNN: подготовка встречи Путина и Трампа, возможно, будет ускорена

Москва ожидает, что переговоры о восстановлении отношений США и России в ближайшие недели продолжатся и даже ускорятся. Также в частном порядке обсуждается, что будет ускорена подготовка личной встречи президентов двух стран, пишет американский телеканал CNN.

Первый раунд переговоров представителей Москвы и Вашингтона прошел 18 февраля в Саудовской Аравии. По информации CNN, сейчас ведется подготовка ко второму раунду, который также состоится в одной из стран Персидского залива.

В Москве рассчитывают, что на фоне осложнившихся отношений президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским нелегкие переговоры о прекращении российско-украинской войны отойдут на второй план по сравнению с обсуждением потенциально выгодных экономических сделок между США и Россией, сообщает CNN.

Дональд Трамп 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным, после чего заявил, что они договорились «работать вместе, в том числе посетить страны друг друга». Это был первый контакт президентов США и РФ после того, как Россия напала на Украину в феврале 2022 года.

Владимир Зеленский 28 февраля встретился с Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме. Переговоры завершились ссорой лидеров двух стран в присутствии прессы. Зеленский по просьбе Трампа досрочно покинул Белый дом. Стороны не подписали договор об участии США в добыче полезных ископаемых Украины, ради которого и была организована встреча.

Зеленский после перепалки заявил, что Украина благодарна Соединенным Штатам и не хотела бы терять их помощь, но не стал извиняться перед Трампом. На следующий день он улетел из США в Великобританию, где принял участие в мирном саммите с участием европейских лидеров и встретился с британским королем.