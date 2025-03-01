«Трамп уходит из украинской истории. Новая коалиция войны управляется из Лондона» Z-каналы делают «выводы» из перепалки между Зеленским и Трампом

Нельзя слишком сильно восторгаться ситуацией. Мы не раз видели все эти политические дрязги — на деле все было иначе. То, что сделал Зеленский — не политика рассудительного человека, а поведение инфантильного истерика. Он показал, что остается инструментом в руках глобалистов, которые сделали его президентом. Надо понимать, что США продолжат вести антироссийскую политику — не надо верить, что мы уже самые близкие друзья. Рассуждения о прекращении помощи — пустые, хотя и приятные. Моментально ничего не останавливается. Нужно смотреть на изменения на поле боя, а до тех пор вся ругань в Вашингтоне — их внутренние дела.

Хитрый Трамп спровоцировал Зеленского на истерику и технично уходит из украинской истории. Он обещал, что ответственность за поддержку Украины ляжет на ЕС? Вот оно и происходит. Теперь Зеленский летит в Лондон поклониться британским хозяевам и получить дальнейшие инструкции. За его спиной стоят англичане, сам бы он на конфликт с Трампом не пошел. Вчера оформилась антитрамповская и антироссийская коалиция войны, управляемая из Лондона. Отныне Европа становится главным спонсором Украины. Она не собирается останавливаться, как итог — воюем дальше. Объединенная Европа — вечный экзистенциальный враг России.

Этот текст — вольная компиляция постов из крупных провоенных телеграм-каналов (ColonelCassad, «Два майора», WarGonzo и других).

Как z-каналы комментировали переговоры России и США

Z-каналы «анализируют» итоги переговоров России и США. Одни предрекают «раздел Украины», у других есть «ощущение подвоха» Все основные мнения — максимально коротко

Как z-каналы комментировали переговоры России и США

Z-каналы «анализируют» итоги переговоров России и США. Одни предрекают «раздел Украины», у других есть «ощущение подвоха» Все основные мнения — максимально коротко

Фото на обложке: Andrew Harnik / Getty Images