После ссоры Трампа и Зеленского в США и Европе прошли демонстрации в поддержку Украины Фотографии

Жители разных стран вышли на акции в поддержку Украины после того, как 28 февраля в Белом доме в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение о полезных ископаемых, но Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили публичную перепалку в Белом доме, после чего подписание соглашения отменили, а Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом. Провал переговоров поставил под угрозу всю американскую помощь Украине. По данным Bloomberg, администрация Трампа ждет от Зеленского публичных извинений. Сразу после словесной перепалки в Белом доме в поддержку Украины высказались многие западные политики, а также жители стран Европы и США.

Сторонники Украины в польском Кракове провели демонстрацию «Мы поддерживаем Зеленского и Европу». 1 марта 2025 года Beata Zawrzel / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Участница акции протеста в Кракове держит в руках плакат со словами «Спасибо, США! Как бы то ни было, украинцы — не карты, война — не покер!» Фраза отсылает к выражению Дональда Трампа о том, что у Украины «нет козырей» в российско-украинской войне Beata Zawrzel / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Акция в Кракове. Надпись на плакате — «Мир — не просто отсутствие войны» — отсылает к высказыванию Бенедикта Спинозы в его «Богословско-политическом трактате» Beata Zawrzel / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В акции в Кракове участвовали местные жители и украинцы, живущие в Польше Beata Zawrzel / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Представители украинской общины в Нью-Йорке во время акции на Таймс-сквер. 1 марта 2025 года Adam Gray / AP / Scanpix / LETA

Сторонник Украины на акции в Нью-Йорке держит в руках плакат «Трамп — предатель» Adam Gray / AP / Scanpix / LETA Противники бизнесмена Илона Маска, возглавляющего департамент государственной эффективности (DOGE) в администрации Трампа, собрались 1 марта возле офиса компании SpaceX в Хортоне в Калифорнии (продолжил работу после переезда штаб-квартиры SpaceX в Техас). Активисты протестовали против политики Маска и Трампа Ron Lyon / ZUMA Wire / Scanpix / LETA

В Лос-Анджелесе 1 марта прошел марш против иммиграционной политики администрации Трампа. Один из участников нес плакат «Мы любим тебя, Украина» Mario Tama / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Участница акции протеста в Хортоне держит плакат «Бороться за демократию вместе с Украиной» Ron Lyon / ZUMA Wire / Scanpix / LETA Одна из участниц акции в Хортоне держит в руках плакат со словами «Трамп — не король, а сучка Путина» Ron Lyon / ZUMA Wire / Scanpix / LETA

Сотни протестующих 1 марта вышли на акцию в Уэстфилде, штат Вермонт, чтобы выступить против вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приехал в штат на лыжную прогулку с семьей. Акцию запланировали еще до визита Зеленского в Вашингтон, но многие участники заявили, что решили присоединиться к протесту после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Одна из протестующих держит в руках плакат «Езжай кататься на лыжах в России, предатель» @ShamaJunejo Участники акции в поддержку Украины в Бостоне. 1 марта 2025 года CJ Gunther / EPA / Scanpix / LETA

Сторонник Украины держит плакат «Оккупация — не мир» на акции, прошедшей на Даунинг-стрит в Лондоне. 1 марта 2025 года Calum McLean / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Против Дональда Трампа и Владимира Путина выступили участники марша российской оппозиции, прошедшего в Берлине. 1 марта 2025 года «Медуза» Один из участников марша в Берлине несет в руках плакат «Европа, можешь ли ты защитить себя?», другой — «Мы нужны Украине сейчас». 1 марта 2025 года «Медуза»

В Киеве у посольства США 1 марта прошел митинг в поддержку Украины и ее народа. Митинг организовала американская община Yevhen Vasyliev / Le Pictorium Agency / ZUMA Press

Что произошло в Белом доме

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома

Что произошло в Белом доме

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома