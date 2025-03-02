После ссоры Трампа и Зеленского в США и Европе прошли демонстрации в поддержку Украины Фотографии
Жители разных стран вышли на акции в поддержку Украины после того, как 28 февраля в Белом доме в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение о полезных ископаемых, но Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили публичную перепалку в Белом доме, после чего подписание соглашения отменили, а Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом. Провал переговоров поставил под угрозу всю американскую помощь Украине. По данным Bloomberg, администрация Трампа ждет от Зеленского публичных извинений. Сразу после словесной перепалки в Белом доме в поддержку Украины высказались многие западные политики, а также жители стран Европы и США.