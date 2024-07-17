Маск объявил о переносе штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас. Он назвал «последней каплей» принятый закон о защите ЛГБТ-учеников в школах

Основатель SpaceX Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании из Калифорнии в Техас.

«Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, нацеленных как на семьи, так и на компании, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбейз, Техас», — написал Маск в соцсети X.

Так он ответил на твит другого пользователя о том, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий местным школам устанавливать правила, которые требуют уведомления родителей, если их ребенок идентифицирует себя как трансгендерный человек. «Заберите своих детей из государственных школ», — написал пользователь, комментируя этот закон.

Калифорния стала первым штатом США, принявшим закон, который запрещает школам информировать родителей о смене гендерной идентичности учащихся. Он был подписан губернатором-демократом Ньюсомом 15 июля. Сторонники закона считают, что это поможет защитить конфиденциальность тех, кто принадлежит к ЛГБТК, и предотвратить их принудительное раскрытие, не позволяя школьному персоналу вмешиваться в детско-родительские отношения. Предупреждать родителей о гендерной идентификации детей в учебных заведениях требовали школьные советы.

После принятия закона сам Маск написал, что он «приводит к массовому ущемлению родительских прав и подвергает детей риску необратимого ущерба».

Осенью 2021 года Маск уже перенес из Калифорнии в Техас штаб-квартиру основанной им компании Tesla. В Остине в Техасе Tesla строит второй сборочный завод. Тогда предприниматель объяснил перенос штаб-квартиры тем, что Tesla планирует «масштабироваться». CNBC отмечал, что в Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога, и перенос «может сэкономить Маску миллиарды долларов».

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«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ

биография илона маска

«Илон отчаянно хочет спасти мир. Но только при условии, что он будет спасителем» The New Yorker опубликовал профайл миллиардера Илона Маска: об Украине, твиттере и наркотиках. Вот его подробный пересказ