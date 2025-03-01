Карл III встретится с Владимиром Зеленским. Об этом короля попросило правительство Великобритании

Король Великобритании Карл III встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас находится в Лондоне, пишет «Би-би-си».

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, встреча состоится в воскресенье, 2 марта.

Ранее встреча президента Украины с королем не планировалась. Источники «Би-би-си» сообщили, что направить приглашение Зеленскому Карла III попросило правительство Великобритании.

В Великообританию Зеленский прилетел из США, где у него состоялась встреча с президентом Дональдом Трампом. В ее ходе произошла словесная перепалка в присутствии журналистов, после чего Зеленский был вынужден уехать, не подписав подготовленное соглашение о природных ресурсах.

27 февраля Кир Стармер во время своей поездки в Вашингтон передал Трампу приглашение от Карла III посетить Великобританию и встретиться с королем. Трамп принял приглашение. Сроки его поездки пока не определены.

Зеленский и Карл III встречались дважды после восшествия короля на престол. Первая встреча произошла в феврале 2023 года, вторая — в июле 2024-го.