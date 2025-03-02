Война Тысяча сто третий день. Советник Трампа рассказал, что происходило после «оскорбления в Овальном кабинете». Великобритания и Франция подготовят свой план мира для Украины

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс на встрече в Белом доме Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Команда Трампа посоветовала ему завершить переговоры с Зеленским после «оскорбления в Овальном кабинете»

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что после перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме команда Трампа «единогласно» пришла к выводу, что продолжение переговоров невозможно.

«У нас была встреча, когда прессу попросили уйти, и мы практически единогласно сообщили президенту, что после этого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как это может двигаться вперед и что любые дальнейшие действия только пойдут вспять. И это то, что мы сказали президенту Зеленскому и его команде», — рассказал Уолтц в интервью Fox News.

Это была какая-то засада. Это было абсолютно неправильно. У нас была прекрасная обстановка в Восточной комнате [Белого дома], готовая к тому, что оба лидера подпишут [соглашение], которое объединило бы США и Украину экономически на поколение вперед. Критически важные полезные ископаемые, которые нужны нам, экономические инвестиции, которые нужны им — и это вслед за премьер-министром Великобритании [Киром Стармером], который говорил, что он готов отправить миротворцев в Украину; президентом Франции [Эммануэлем] Макроном, который готов отправить миротворцев, и генеральным секретарем НАТО [Марком Рютте], с которым президент [США] только что говорил о более широких гарантиях безопасности.

По словам Уолтца, подписание соглашения «действительно должно было быть позитивным моментом для Украины», после которого можно было бы перейти к дальнейшим переговорам с российской стороной, чтобы положить конец войне.

Однако Зеленский, как сказал Уолтц, выбрал «неправильный подход, неправильное время и определенно не того президента», чтобы «пытаться делать такие вещи». По мнению Уолтца, Зеленский привык слышать от предыдущего президента США Джо Байдена, что Америка будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и выписывать чеки. «Я думаю, президент [США] так расстроен и откровенно зол, потому что неясно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия», — добавил Уолтц.

На вопрос ведущего, считает ли Уолтц, что Зеленский, покидая Белый дом, в полной мере понял, что произошло, тот ответил, что, «честно говоря, нет». «Его команда поняла. Его посол и его советник были практически в слезах, желая, чтобы это продвинулось вперед, но Зеленский все еще спорил, и, наконец, я сказал ему: „Господин президент, время не на вашей стороне на поле боя, время не на вашей стороне с точки зрения мировой ситуации и, что самое важное, терпение США и налогоплательщиков не безгранично“», — заявил Уолтц.

в сша и европе прошли акции в поддержку украины

После ссоры Трампа и Зеленского в США и Европе прошли демонстрации в поддержку Украины Фотографии

в сша и европе прошли акции в поддержку украины

После ссоры Трампа и Зеленского в США и Европе прошли демонстрации в поддержку Украины Фотографии

Великобритания и Франция будут готовить свой план мира для Украины, который потом представят США

Зеленский, который досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом и Вэнсом, улетел в Лондон, где встретился с премьер-министром страны Киром Стармером. Тот рассказал, что также созвонился с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном — и будет вместе с Францией готовить свой план мира, который потом представят США.

«Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны, вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий, а затем мы обсудим этот план с США», — сказал Стармер в интервью «Би-би-си».

Однако и этому плану не обойтись без участия США. Перечисляя три необходимых условия прочного мира в Украине, Стармер назвал сильную позицию Киева, европейское участие в гарантиях безопасности и американскую поддержку. По словам премьера, Великобритания и Франция создадут «коалицию желающих» для предоставления гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения. «Не может быть сделки, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — добавил он.

Стармер сказал, что не считает, что Зеленский «сделал что-то неправильное в Белом доме». Но и президент США, по его мнению, действительно хочет достичь прочного мира в Украине.

Война глазами читателей «Медузы»

Марина (Московская область). Я в шоке от того, что сейчас делает Трамп и его команда. Я согласна с теми, кто утверждает, что за краткое время своего правления Трамп отбросил мир в эпоху колониализма. Все эти его замашки на Гренландию, Панаму, попытки завести дружбу с агрессором Путиным, ничего хорошего миру в целом не несут.

Я, как и многие адекватные россияне, считаю что войне в цивилизованном мире нет оправдания, и эта СВО останется позорным пятном в истории России. Именно позорным, чем бы она ни закончилась. Потому что русский солдат, [который] в нашем понимании — [должен выступать как] защитник, третий год убивает соседей и разрушает их дома.

Очень горько видеть печальные и усталые глаза Владимира Зеленского после встречи с полоумным Трампом. Он не позволил слить свою страну в угоду агрессору. Мужество и стойкость этого человека вызывает восхищение. Но что будет завтра и с этой страной, и с Россией, погружающейся в какой-то мрак, не знаю. Живем на грани депрессии/психоза. Никаких надежд, что что-то изменится в лучшую сторону. И детям, и внукам придется разгребать то, что отцы с дедами наворотили. Эра безумных правителей, эпоха мрака и бессилия.

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