Великобритания и Франция вместе с Украиной будут работать над планом мирного соглашения, которое представят США
Великобритания вместе с Францией, а также, возможно, «еще одним или двумя участниками» будет работать с Украиной над «планом по прекращению огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью «Би-би-си».
«Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны, вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий, а затем мы обсудим этот план с США», — заявил Стармер.
Стармер перечислил три составляющих, которые необходимы для прочного мира в Украине — сильная позиция Киева, европейские гарантии безопасности и американская поддержка. «Не может быть сделки, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — добавил он.
Договоренность о плане прекращения огня стала результатом встречи Кира Стармера с Зеленским, а также разговоров британского премьера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.
Стармер добавил, что его главной целью после размолвки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме было «навести мосты» и вернуть всех к задаче прекращения огня и достижения мира. Стармер отметил, что ему было «некомфортно» из-за столкновения Трампа и Зеленского, но он уверен, что президент США хочет «прочного мира», и так же этого хочет президент Украины.
По словам Стармера, Великобритания и Франция создадут «коалицию желающих» для предоставления гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения. Обе страны готовы направить миротворцев в Украину при условии предоставления гарантий безопасности со стороны США.
28 февраля Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на подписание соглашения о полезных ископаемых, однако во время протокольного мероприятия в Овальном кабинете Белого дома у него произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате подписание сделки было отменено.
Зеленский досрочно покинул Белый дом и улетел в Лондон, где он встретился с Киром Стармером 1 марта. По итогам встречи Украина и Великобритания также подписали кредитное соглашение на сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,74 миллиарда евро) для поддержки обороноспособности Киева.