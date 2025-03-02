Великобритания и Франция вместе с Украиной будут работать над планом мирного соглашения, которое представят США

Великобритания вместе с Францией, а также, возможно, «еще одним или двумя участниками» будет работать с Украиной над «планом по прекращению огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью «Би-би-си».

«Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны, вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий, а затем мы обсудим этот план с США», — заявил Стармер.

Стармер перечислил три составляющих, которые необходимы для прочного мира в Украине — сильная позиция Киева, европейские гарантии безопасности и американская поддержка. «Не может быть сделки, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — добавил он.

Договоренность о плане прекращения огня стала результатом встречи Кира Стармера с Зеленским, а также разговоров британского премьера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

Стармер добавил, что его главной целью после размолвки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме было «навести мосты» и вернуть всех к задаче прекращения огня и достижения мира. Стармер отметил, что ему было «некомфортно» из-за столкновения Трампа и Зеленского, но он уверен, что президент США хочет «прочного мира», и так же этого хочет президент Украины.

По словам Стармера, Великобритания и Франция создадут «коалицию желающих» для предоставления гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения. Обе страны готовы направить миротворцев в Украину при условии предоставления гарантий безопасности со стороны США.

28 февраля Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на подписание соглашения о полезных ископаемых, однако во время протокольного мероприятия в Овальном кабинете Белого дома у него произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате подписание сделки было отменено.

Зеленский досрочно покинул Белый дом и улетел в Лондон, где он встретился с Киром Стармером 1 марта. По итогам встречи Украина и Великобритания также подписали кредитное соглашение на сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,74 миллиарда евро) для поддержки обороноспособности Киева.

Читайте также

«Трамп уходит из украинской истории. Новая коалиция войны управляется из Лондона» Z-каналы делают «выводы» из перепалки между Зеленским и Трампом

Читайте также

«Трамп уходит из украинской истории. Новая коалиция войны управляется из Лондона» Z-каналы делают «выводы» из перепалки между Зеленским и Трампом