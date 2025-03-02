Великобритания выделит Украине 2,7 миллиарда евро в кредит. Погашаться он будет за счет прибыли от замороженных российских активов

Великобритания и Украина подписали кредитное соглашение на сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,74 миллиарда евро) для поддержки обороноспособности Украины, сообщил украинский Минфин.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, говорится в сообщении министерства. Первый транш, как сообщается на сайте правительства Великобритании, должен поступить в Украину в конце следующей недели. Всего в течение года будет три транша.

Соглашение было подписано после встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне 1 марта. Сам Зеленский поблагодарил Стармера и уточнил, что средства пойдут на производство оружия в Украине. «Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну», — добавил Зеленский.

Выделенные Украине деньги стали частью программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предполагает, что страны G7 предоставят Украине чрезвычайные кредиты на общую сумму 50 миллиардов долларов под прибыль от замороженных на Западе активов российского Центробанка. Большая часть из замороженных российских денег (их общая сумма превышает 260 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Западные страны неоднократно обсуждали вопрос использования этих средств, но пришли к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна.

Встреча Стармера и Зеленского прошла после того, как в Белом доме сорвались переговоры о подписании сделки по добыче редкоземельных металлов между США и Украиной. 28 февраля в ходе протокольного мероприятия в Овальном кабинете между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка, после которой президент Украины досрочно покинул Белый дом, а подписание сделки было отменено.

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