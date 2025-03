AP, CNN и другие СМИ: Пентагон отменил наступательные кибероперации против России. Пентагон: мы такого не делали

Представитель Пентагона заявил агентству Bloomberg 4 марта, что министр обороны США Пит Хегсет не отдавал приказ приостановить наступательные кибероперации против России, как об этом сообщали американские СМИ.

Собеседник Bloomberg сообщил на условиях анонимности, что Хегсет «не отменял и не откладывал никаких киберопераций, направленных против злонамеренных российских целей». Источник отметил, что приоритет Хегсета — безопасность американских войск.

Первым о приостановке киберопераций сообщило издание The Record 28 февраля. По его данным, Хегсет приказал Киберкомандованию вооруженных сил США остановить любое планирование действий против России, в том числе наступательные кибероперации. В следующие дни информацию подтвердили источники The Washington Post, The New York Times и CNN. Последним на данный момент об этом сообщило агентство Associated Press 3 марта.

СМИ отмечали, что министр обороны США принял такое решение до того, как между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла словесная перепалка в Белом доме 28 февраля.

Президент США Дональд Трамп 3 марта распорядился приостановить поставки военной помощи Украине спустя несколько дней после публичной ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили многочисленные американские СМИ. По данным Bloomberg, решение затронуло все вооружения, которые находились на пути в Украину на самолетах и кораблях или ожидало в транзитных центрах в Польше. По оценке западных чиновников, после решения США украинские военные смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил телеканал CNN.

