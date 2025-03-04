Трамп приостановил поставки военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп решил 3 марта приостановить поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедится, что президент Украины Владимир Зеленский настроен добросовестно вести мирные переговоры. Об этом сообщили агентство Reuters и газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Белого дома, говорившего на условиях анонимности.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — сказал чиновник.

Трамп, вероятно, приостановил поставки оружия, одобренные предыдущим президентом США Джо Байденом в рамках президентских поручений по списанию вооружений ( ) из запасов Пентагона. В пакеты помощи, которые одобрил Байден, входили снаряды, ракеты и другие вооружения. После вступления Трампа в должность президента, США продолжили поставки, но не все вооружения, входившие в пакеты помощи Байдена, были отправлены в Украину.

Неясно, могут ли теперь американские военные поставлять боеприпасы для уже переданных Украине систем вооружений и продолжат ли делиться с ней разведывательной информацией о пусках ракет, отмечает Reuters.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил WSJ, что все главные советники президента США по национальной безопасности одобрили решение приостановить поставки после того, как провели несколько встреч по этому вопросу.

По выражению The Wall Street Journal, Трамп, разгневанный словами Зеленского о том, что «до соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко», решил показать, что он серьезно настроен усадить Украину за стол переговоров. «Украинцы не думали, что мы настроены серьезно. Мы должны были продемонстрировать это», — сказал представитель администрации.

Действующие и бывшие американские чиновники также сообщили WSJ, что ранее администрация Трампа прекратила финансирование новых продаж оружия Украине.

По мнению аналитиков, прекращение поставок американского оружия приведет к тому, что у Украины будет меньше возможностей противостоять российским атакам, пишет WSJ. Также Украина не сможет в полноценной мере наносить дальнобойные удары и защищать свои тыловые позиции, сказали собеседники издания.

Белый дом официально не комментировал приостановку поставок. Пентагон не смог предоставить более подробную информацию. Офис Зеленского и посольство Украины в Вашингтоне не ответили на запрос Reuters.

Дональд Трамп решил приостановить поставки военной помощи Украине через несколько дней после того, как между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла словесная перепалка в Белом доме.

После ухода Джо Байдена с поста президента США у администрации Дональда Трампа остались полномочия, позволявшие поставить Украине оружие на 3,85 миллиарда долларов из запасов армии США. Однако Трамп не стал использовать эти полномочия, заявив, что откажется от новой помощи Украине.

Действующие и бывшие западные чиновники сказали The Wall Street Journal, что без новой американской военной помощи Украине, скорее всего, хватит оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до середины 2025 года. Западные чиновники заявили CNN, что Вооруженные силы Украины после решения США смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета».

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