The Record: глава Пентагона приказал Киберкомандованию США остановить любые действия против России
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился, чтобы Киберкомандование вооруженных сил США (The United States Cyber Command) остановило любое планирование действий против России, в том числе наступательные цифровые операции, сообщило 28 февраля профильное издание The Record, ссылаясь на трех источников.
Хегсет отдал такое распоряжение «на прошлой неделе», то есть в период с 17 по 23 февраля. По словам источников, Хегсет отдал приказ начальнику Киберкомандования генералу Тимоти Хо, который передал его подчиненным.
По словам источников, приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Тимоти Хо, и на его работу по радиотехнической разведке, направленную против России.
Принятый приказ может сорвать некоторые из самых громких миссий командования с участием России, в том числе в Украине, отмечает The Record.
Издание указывает, что принятое решение свидетельствует о том, что Белый дом усиленно стремится нормализовать отношения с Москвой.