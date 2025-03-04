Приостановка американской военной помощи Украине будет способствовать мирному урегулированию, заявляют в Кремле.

«Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал очевидным, что США до сих пор оставались «главным поставщиком этой войны». «Если США приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — добавил Песков.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома сообщили, что Дональд Трамп решил приостановить поставки военной помощи Киеву до тех пор, пока не убедится, что Владимир Зеленский настроен добросовестно вести мирные переговоры. Это произошло спустя несколько дней после того, как между президентами США и Украины произошла словесная перепалка в Белом доме. Официально в администрации США пока не комментировали приостановку поставок военной помощи Киеву.

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