Беспилотники ВСУ атаковали в Сызрани завод «Роснефти». По данным СМИ, произошел пожар

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Сызрани в ночь на 4 марта. Глава региона написал в телеграм-канале, что российские силы ПВО сбили беспилотники. В результате атаки, по его словам, никто не пострадал и не погиб.

Российские телеграм-каналы Mash, Shot и Astra сообщили, что целью атаки беспилотников был Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который входит в состав компании «Роснефть».

Жители Сызрани сняли на видео пожар, возникший на предприятии. Подлинность видеозаписей не подтверждена.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 18 украинских беспилотников, в том числе два — в Самарской области.

Украинские беспилотники в последнее время часто атакуют нефтеперерабатывающие заводы в регионах России. Сызранский НПЗ уже становился целью атаки украинских дронов 19 февраля.