Украинские беспилотники атаковали завод «Роснефти» в Сызрани

Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев 19 февраля.

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил глава региона.

Местные жители рассказали телеграм-каналу Mash, что в 2:45 ночи услышали как минимум три взрыва. В районе НПЗ возник пожар, следует из видеозаписей (1, 2, 3), которые опубликовали российские телеграм-каналы.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 19 февраля российские средства ПВО перехватили и сбили девять украинских беспилотников, в том числе четыре над акваторией Черного моря, три — в Брянской области, по одному в Татарстане и Тульской области.

В течение ночи Росавиация вводила временные ограничения в российских аэропортах, в том числе в Казани, Кирове, Ижевске, Нижнекамске и Ульяновске, часть ограничения сняли.

Сызранский НПЗ входит в состав компании «Роснефть». Мощность завода — 8,9 миллиона тонн нефти в год.

Украинские беспилотники в последние недели неоднократно атаковали нефеперерабатывающие заводы в городах России.