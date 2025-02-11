Украинские беспилотники атаковали завод «Роснефти» в Саратове

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область в ночь на 11 февраля, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

По его словам, российские силы ПВО сбили несколько беспилотников. «Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — сообщил глава региона, добавив, что пострадавших нет.

Губернатор не уточнил, о каком предприятии идет речь. Телеграм-канал Mash сообщил, что под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, там начался пожар. Телеграм-канал Astra пишет, что атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру «Роснефти».

В сети появились видеозаписи с пожаром, возникшим на предприятии в Саратове.

Телеграм-каналы Baza и Mash сообщили, что украинские дроны также пытались атаковать Энгельс в Саратовской области (в этом городе расположена российская авиабаза). По словам местных жителей, в Энгельсе произошло не менее 11 взрывов.

Кроме того, украинские беспилотники в ночь на 11 февраля атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, российские военные отразили атаку БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительной информации, никто не ранен, разрушений на земле нет.

В Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз, силы ПВО сбили шесть беспилотников, никто не пострадал, последствия на земле уточняются.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что силы ПВО сбили в его регионе два беспилотника. По словам главы области, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников, из них 18 — в Саратовской области, 13 — в Ростовской, шесть — в Брянской, два — в Волгоградской, один — в Белгородской области.

Росавиация в течение ночи вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.