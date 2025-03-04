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«Это ад и ежедневный ужас» Что происходит под Часовым Яром, бои за который идут уже почти год. Фотографии
Источник: Meduza
Войска РФ продолжают наступать на Часов Яр. Представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов так охарактеризовал обстановку на этом участке фронта: «Торецк и Часов Яр — это очень длинный и сложный ад. В обоих городах городские бои идут долго, месяцами, почти год в случае Часового Яра. Следует понимать, что это ежедневный ужас, но, тем не менее, эти города держатся». Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий (из-за поддержки вторжения РФ в Украину он находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран), утверждает, что по состоянию на начало марта в Часовом Яре «идут бои не то что за каждый жилой дом, а за каждый подъезд и за каждый этаж». «Медуза» публикует фотографии с линии фронта под Часовым Яром.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.