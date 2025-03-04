«Это ад и ежедневный ужас» Что происходит под Часовым Яром, бои за который идут уже почти год. Фотографии

Войска РФ продолжают наступать на Часов Яр. Представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов так охарактеризовал обстановку на этом участке фронта: «Торецк и Часов Яр — это очень длинный и сложный ад. В обоих городах городские бои идут долго, месяцами, почти год в случае Часового Яра. Следует понимать, что это ежедневный ужас, но, тем не менее, эти города держатся». Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий (из-за поддержки вторжения РФ в Украину он находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран), утверждает, что по состоянию на начало марта в Часовом Яре «идут бои не то что за каждый жилой дом, а за каждый подъезд и за каждый этаж». «Медуза» публикует фотографии с линии фронта под Часовым Яром.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Несмотря на продолжающиеся много месяцев бои, многие жители населенных пунктов возле Часова Яра отказываются эвакуироваться. Помощь остающимся оказывают, в числе прочих, волонтеры фонда «Ангелы спасения». 27 января 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Раздача гуманитарной помощи от «Ангелов спасения». 27 января 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images Один из оставшихся под Часовым Яром жителей Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Разрушенные дома в окрестностях Часова Яра Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Среди тех, кто держит оборону в Часовом Яре, бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила. 28 февраля 2025 года 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP / Scanpix / LETA

Военнослужащий 24-й бригады со снарядами для реактивнаой системы залпового огня (РСЗО) «Град». 23 февраля 2025 года Oleg Petrasiuk / 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP / Scanpix / LETA

Работа БМ-21 «Град» 24-й отдельной механизированной бригады. 23 февраля 2025 года 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP / Scanpix / LETA

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