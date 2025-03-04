Вице-президент США: Зеленский в Белом доме не был готов обсуждать мир, но «в конце концов он придет к этому»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс дал интервью ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити, в ходе которого впервые публично прокомментировал перепалку между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая произошла в Овальном кабинете 28 февраля.

Вэнс заявил, что президент Украины «проявил неуважение» к Трампу и «продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе». «Я думаю, что Зеленский не был готов к этому. И я думаю, что, честно говоря, он не готов и сейчас, но я думаю, что в конце концов он придет к этому, он должен», — добавил Вэнс.

Хэннити спросил вице-президента США, сможет ли Зеленский вернуться в Белый дом, если выразит готовность дальше обсуждать мирный план США. Вэнс ответил, что ждет от украинского президента «серьезного предложения», а также готовности обсуждать детали, над которыми американская сторона «уже работает» как с россиянами, так и со своими союзниками. Что это за детали, Вэнс не уточнил.

28 февраля Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс провели встречу в Овальном кабинете Белого дома. Президенты США и Украины должны были подписать соглашение о полезных ископаемых. Между Вэнсом, Трампом и Зеленским произошла перепалка. Зеленский покинул Белый дом, совместную пресс-конференцию отменили, соглашение не было подписано.

Трамп обвинил Зеленского в нежелании заканчивать войну с Россией. Президент США решил приостановить поставки военной помощи Украине. Агентство Reuters и газета The Wall Street Journal сообщили, что он уже сделал это. По оценке источников CNN, Украина без американской помощи сможет воевать в нынешнем темпе до начала лета.

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