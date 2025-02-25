Украинские военнослужащие готовят ракеты к запуску в окрестностях Часова Яра. 23 февраля 2025 года Oleg Petrasiuk / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Почти половина немцев больше не хотят помогать Украине

Почти половина жителей Германии больше не хотят, чтобы новое правительство продолжало оказывать Украине военную и финансовую поддержку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA. Об этом пишет издание T-Online, заказавшее опрос.

Противоположной точки зрения — чтобы новое правительство помогало Украине оружием и деньгами — придерживаются 28% жителей Германии. Еще 7% хотят, чтобы помощь была только финансовой, 8% — чтобы только военной.

Прекратить поддержку чаще хотят молодые люди в возрасте до 29 лет (57%), среди респондентов старше 70 лет таких только 28%. Также заметны сильные региональные различия: на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, помощь хотят прекратить 61% респондентов, в то время как на западе страны — 42%. Продолжать поддерживать Украину и оружием, и деньгами хотят 21% немцев в восточной части страны и 30% — в западной.

В Германии 23 февраля прошли парламентские выборы. Второе место на них с лучшим результатом в своей истории (20,8%) заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии», которая в том числе выступает за сокращение поддержки Украины и восстановление экономических связей с Россией. Первое место (28,5%) занял блок консерваторов ХДС/ХСС; его лидер — и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц — ранее неоднократно говорил, что надо продолжать оказывать помощь Украине.

Идея поддержки Украины теряет популярность и в других странах Европы. Так, в Польше за последний год количество противников предоставления военной помощи Киеву выросло с 26% до 35%, а количество сторонников — уменьшилось с 54% до 49%.

Опрос, проведенный в Западной Европе в декабре 2024 года, показал, что готовность поддерживать Украину «до победы» — даже если это будет означать продолжение войны — за последний год значительно снизилась сразу во всех семи странах, участвовавших в опросе. Лишь в Швеции (50%), Дании (40%) и Великобритании (36%) количество таких людей было больше, чем тех, кто считал необходимым скорейшее завершение боевых действий, даже если это будет означать потерю Украиной своих территорий.

Что сейчас происходит на поле боя ВС РФ никак не могут выбить ВСУ из Курской области — и, вероятно, предпримут попытку окружить весь украинский плацдарм в регионе Как две армии начинают четвертый год войны? Карта боев на 25 февраля

Россия

В Москве рассуждают о восстановлении отношений с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге 25 февраля подробно остановился на вопросах нормализации отношений России и США.

По словам Пескова, для восстановления «взаимного доверия» Москве и Вашингтону необходимо провести большую работу. «Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень многое пострадало, очень многое было разрушено, поэтому восстановить это, конечно, в одночасье невозможно», — сказал он.

Песков выделил три этапа нормализации отношений: проявление политической воли к взаимодействию (этот этап, по его словам, сейчас идет), затем «урегулирование украинского кризиса» и, наконец, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Касаясь вопроса экономического взаимодействия, Песков напомнил, что у России много редкоземельных металлов. «Здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества», — отметил он.

Песков также отказался комментировать информацию издания Die Zeit, которое со ссылкой на источники сообщило, что 25 февраля в Эр-Рияде состоится новая встреча российской и американской делегаций. Песков предложил журналистам обратиться за комментариями в МИД РФ. Позже в ведомстве заявили, что «с участием МИД» никаких встреч в Эр-Рияде не проходит.

Война глазами читателей «Медузы»

Антон (Виннипег, Канада). Сначала был страх. Я долго подшучивал над женой, собирающей тревожный чемоданчик. Но 24.02.22 я первый его схватил, запихнул родных в машину и дал по газам.

Потом был торг. Нам удалось уехать из Украины. Не всем. Мой отец категорически отказался уезжать. И за границей нас приняли хорошо. Но торг заключался в том, что «ну не может такого происходить в наше время. Ну как же так». Да и Арестович со своими «две-три недели» подпитывал эти ощущения. А потом была злость о том, что по велению какого-то дряхлого старикана жизнь миллионов людей была поломана напрочь. Или прервана.

А сейчас, спустя три года, я осознал, что я зае**лся. Иногда мне стыдно за то, что я чувствую, но и отрицать этого не могу. Я по прежнему слежу за новостями, читаю кучу аналитиков, но схожусь в одном ощущении, что просто хочется, чтобы война закончилась. Неважно, каким образом, неважно, с какими последствиями для Украины и РФ, мне насрать на этот момент. Я хочу, чтобы эта война закончилась. И чем скорее, тем лучше.

А если утверждать, что «если мы остановимся сейчас, то оставим эту войну следующим поколениям» — ну ок, [а если мы не остановимся] тогда следующих поколений может и не быть.

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