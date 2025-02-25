СБУ заочно обвинила Шамана в оправдании российского вторжения в Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российскому «патриотическому» певцу Ярославу Дронову (Шаман) подозрение в оправдании российского вторжения (часть 3 статьи 436-2 УК Украины).

По версии украинского следствия, Дронов «публично поддерживает и пропагандирует войну России против Украины», а также «прославляет» тех, кто участвует в боевых действиях. Он, как утверждает СБУ, выступает на концертах, «направленных на поддержку» президента России Владимира Путина и «оккупационных групп страны-агрессора».

СБУ уточняет, что в конце 2022 года певец записал видео, в котором «героизировал» солдат, участвующих в войне против Украины, а также признал правомерной «вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году». Спецслужба также пишет, что Дронов приезжал в оккупированную часть Херсонской области.

Дронову заочно предъявили подозрение по статье об «оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также о глорификации ее участников». Наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.

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