Верховная рада со второго раза проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине в условиях российской агрессии, сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

В документе, выдержки из которого приводит Железняк, говорится, что ответственность за то, что в Украине на данный момент невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы, несет Владимир Путин. Рада от имени украинского народа заявляет, что как только будет обеспечен «всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир», будут объявлены выборы президента Украины.

Нынешний президент Владимир Зеленский, говорится в документе, избран на свободных, прозрачных и демократических выборах. Его мандат не подвергается сомнению украинским народом и Верховной радой. В постановлении также отмечается, что согласно части первой статьи 108 Конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои полномочия до вступления в должность нового президента.

По данным Геращенко и Железняка, в поддержку постановления проголосовали 268 депутатов. Накануне Верховная рада не смогла принять это постановление с первого раза — его поддержали только 218 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.