Молебен о жертвах войны. Буча, 24 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

В третью годовщину полномасштабного вторжения в Киев в знак поддержки Украины прибыли лидеры десяти стран — Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы, Эстонии, Испании, а также не входящих в Евросоюз Норвегии, Исландии и Канады.

Также в столицу Украины приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. «В Украине, об Украине, с Украиной», — написал Кошта в своем аккаунте в соцсети икс.

Все лидеры принимают участие в саммите, на котором обсуждается стратегия Украины, а также возможные форматы гарантий безопасности. Помимо присутствующих в Киеве, многие другие европейские лидеры участвуют во встрече по видеосвязи.

Приехавшие в Киев лидеры сообщили о новых мерах помощи Украине. Как рассказала фон дер Ляйен, Евросоюз в марте 2025 года передаст очередные 3,5 миллиарда евро финансовой помощи — по ее словам, с начала полномасштабного вторжения помощь Киеву от ЕС уже составила 134 миллиарда евро. Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовил большой пакет поддержки для безопасности украинской энергетической системы, регулярно становящейся целью российских обстрелов, и ее полной интеграции в энергетический рынок ЕС.

Премьер Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, объявил, что Оттава в ближайшее время передаст Киеву первые пять миллиардов долларов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов — а также дополнительные вооружения. Премьер Испании Педро Санчез заявил, что выделит Украине один миллиард евро помощи. Такую же сумму на гуманитарные и гражданские проекты в 2025 году выделит Украине Норвегия.

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Неожиданный визит Макрона в Вашингтон, пишет Politico, — это часть усилий Евросоюза, направленных на улучшение взаимодействия с США на фоне разлада между Вашингтоном и Киевом, и на укрепление собственных позиций ЕС как стороны переговоров о завершении войны. «После недели шока европейские правительства пытаются вернуть себе инициативу», — пишет издание.

Визит Макрона, отмечает Politico, станет «серьезной проверкой его дипломатических навыков». Макрон — один из немногих европейских лидеров, которые плотно сотрудничали с Трампом во время его первого срока. Европейские дипломаты надеются, что президент Франции сможет убедить Трампа, что защита Европы по-прежнему в интересах США.

По данным Politico, предложения, с которыми Макрон едет в Вашингтон, включают размещение европейских миротворцев в Украине после достижения соглашения о прекращении огня. Речь может идти о 30 тысячах военнослужащих, а ведущую роль в их развертывании готовы взять на себя Франция и Великобритания. По словам одного из европейских дипломатов, союзники Украины в Европе хотят показать, что у них «есть, что предложить».

Издание The Times со ссылкой на источники также писало, что Макрон попытается убедить Трампа не вести двусторонние переговоры с Россией — и что с таким же предложением выступит премьер-министр Великобритании Кит Стармер, который приедет в Вашингтон 27 февраля. По данным газеты, в обмен они пообещают, что Европа возьмет на себя обязательства по обеспечению будущей безопасности Украины.

Макрон встречался с Трампом в начале декабря — когда тот еще не вступил в должность президента. Именно на этой встрече, где также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, Трамп выдвинул идею отправить в Украину европейские войска после достижения соглашения о прекращении огня.

На фоне предстоящей смены канцлера в Германии Макрон пытается взять на себя лидирующую роль в Евросоюзе в вопросе завершения российско-украинской войны. На прошлой неделе во Франции по его предложению прошли два экстренных саммита с участием глав стран ЕС и НАТО — их участники пытались выработать единую позицию по вопросам отношений с США и переговоров с Киевом и Москвой.

Война в Украине продолжается, люди годами живут под обстрелами. Если вы не в России, не планируете туда ездить и у вас есть возможность — помогите мирным украинцам: подпишитесь на ежемесячное пожертвование в проект «Давайте». Узнать о результатах работы проекта за 2024 год и прочесть истории людей, которые уже получили помощь, можно тут. Даже в самые мрачные времена можно помогать другим — и почувствовать, что вы не одни.

Война глазами читателей «Медузы»

Любовь (Москва, родом из Киева). Пока весь мир обсуждает возможные переговоры между Зеленским, Путиным и Трампом, для нас — семей пропавших без вести и военнопленных (думаю, готова говорить от их лица, потому что сама ищу брата в плену) — главный вопрос остается неизменным: вернут ли наших родных?

Мы видим, как происходят обмены. Это печально. Сотни, а возможно, тысячи людей остаются в подвешенном состоянии. Одни официально числятся пропавшими, другие просто не попали в списки, потому что их не успели найти гуманитарные организации. Еще есть целый список людей . По факту эти люди в плену или погибли […].

В любых переговорах должны быть не только политические вопросы, но и судьбы людей. Обмены должны проводиться максимально широко. И мамы, и жены, и сестры устали писать и призывать международные организации обратить внимание на тех, кого до сих пор не нашли.

Если переговоры действительно начнутся, пусть главный вопрос будет не «кто победит», а «сколько людей смогут вернуться домой». Тебя ждут, солдат, пропавший на войне. Дай бог вернуться.

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Что происходило 23 февраля

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«Медуза»