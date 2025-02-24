The Times: Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились выступить с «единым посланием» по Украине во время общения с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа не вести двусторонние переговоры с Россией, пообещав, что в обмен на это Европа возьмет на себя обязательства по обеспечению будущей безопасности Украины. Других подробностей The Times не приводит.

Разговор Макрона с Трампом запланирован на 24 февраля, Стармер встретится с американским президентом 27 февраля в Вашингтоне.

Россия и США провели 18 февраля переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Во встрече, в частности, участвовали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны обсудили в том числе урегулирование российско-украинской войны.

Представители Украины и Евросоюза в переговорах не участвовали. По мнению Трампа, Зеленскому нет необходимости принимать участие в переговорах о прекращении войны, так как «до сих пор он плохо вел переговоры».

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