Война Тысяча девяносто шестой день. Трамп рассчитывает положить конец войне «на этой неделе» и одновременно ужесточает условия сделки по полезным ископаемым с Украиной

Константиновка Донецкой области Укаины, 21 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия и США провели переговоры — без участия Украины и Европы. Что вы об этом думаете? Корректно ли со стороны Вашингтона обсуждать завершение войны в отсутствие представителей Киева? Или любой диалог, который потенциально может способствовать прекращению огня, — это уже хорошо само по себе? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Президент США Дональд Трамп надеется, что соглашение об урегулировании российско-украинской войны будет достигнуто в ближайшее время, заявила в субботу, 22 февраля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами войны, чтобы положить конец конфликту, и президент твердо уверен, что мы сможем этого добиться на этой неделе», — сказала Ливитт, не приведя никаких подробностей о том, как Трамп собирается это сделать.

По словам пресс-секретаря, Трамп «верит, что Россия готова заключить соглашение, и он борется за заключение соглашения». Она добавила, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц «будет работать круглосуточно все выходные, чтобы добиться соглашения и положить конец конфликту в Украине».

«Президент сказал, что хочет, чтобы убийства прекратились, чтобы перестали гибнуть невинные люди, и что он хочет мира», — добавила представитель Белого дома.

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Одновременно Украина и США продолжают переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Дональд Трамп заявил 22 февраля, что США рассчитывают получить доступ к критически важным минералам и нефти Украины, а также ко всему, «что сможет получить».

По данным The New York Times и NV, власти США 21 февраля передали Украине еще более жесткий вариант соглашения по природным ресурсам, который ранее отклонил президент Украины Владимир Зеленский. Новый вариант предусматривает, что США получат 100% собственности будущего фонда, в который могут внести права на разработку недр. Также, по данным СМИ, американские власти прописали в варианте соглашения, что размер фонда составит 500 миллиардов долларов — именно такую компенсацию американских расходов на военную и финансовую помощь Украине хочет получить Трамп.

Власти Украины выступили против требования США создать совместный фонд на 500 миллиардов долларов, сообщил агентству Bloomberg на условиях анонимности украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, в новом варианте соглашения нет ничего о гарантиях будущей военной и финансовой помощи со стороны США.

Собеседник Bloomberg рассказал, что Украина в ответ назвала сумму в пять раз меньше — около 90 миллиардов долларов. О похожей сумме сообщил источник украинского Radio NV: «Мы сейчас уменьшили это предложение [США] до 100 миллиардов долларов и передали [специальному посланнику президента Трампа Киту] Келлогу».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил украинским журналистам 23 февраля, что соглашение по полезным ископаемым будет подписано в ближайшее время. «Договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды. Когда он будет подписан — это вопрос ближайшего времени, конечно же», — сказал Подоляк.

Откуда трамп взял сумму 500 миллиардов долларов

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На переговоры в США готовятся отправиться президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Они собираются 24 и 27 февраля соответственно представить Дональду Трампу план размещения до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине в случае, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, Макрон и, возможно, Стармер попытаются убедить США направить часть американских войск для «ответного удара» на случай, если европейским войскам в Украине будет угрожать опасность со стороны России.

По словам чиновников, разрабатываемый план европейских стран не потребует от США развертывания собственных сил в Украине, против чего выступает Трамп. Источники говорят, что США могли бы использовать системы противовоздушной обороны в соседних странах и предоставить Европе дополнительные системы ПВО. По словам чиновников, без поддержки Трампа у Европы возникнут сложности с отправкой миротворцев.

Страны Европы также обсуждают возможности, позволяющие изъять замороженные активы России, сообщило агентство Bloomberg. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, европейские чиновники изучают, можно ли использовать активы ЦБ РФ в качестве залога для работы запланированной Международной комиссии по претензиям, которая будет определять размер компенсации, причитающейся Украине. Активы могут быть конфискованы, если Москва откажется выплатить ущерб, пишет агентство.

По словам собеседников, также рассматривается вариант, согласно которому страны ЕС конфискуют суверенные активы России в качестве компенсации за разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины. Против предложения полностью конфисковать активы выступили некоторые страны ЕС, включая Германию и Францию, из-за возможных юридических и экономических последствий.

Как указывает Bloomberg, предложения, рассматриваемые в Евросоюзе, осложняет то, что страны G7 уже использовали прибыль от замороженных активов России в качестве обеспечительной меры по кредиту на 50 миллиардов долларов, выданному Украине.

Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о том, что переговоры о создании Международной комиссии по претензиям начнутся 24 марта, сообщили источники. Они добавили, что этот вопрос обсудят на встрече министров иностранных дел стран ЕС 24 февраля.

Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия после начала российско-украинской войны заморозили около 280 миллиардов долларов активов ЦБ России в виде ценных бумаг и наличных, в основном через бельгийский депозитарий Euroclear. Кроме того, в рамках санкций, наложенных на российских бизнесменов, заморожены активы на примерно 58 миллиардов долларов — такую оценку дает Минфин США. В нее входят в том числе стоимость домов, яхт, частных самолетов и другой собственности россиян.

Война глазами читателей «Медузы»

Ксения (Россия). Полнейший сюрреализм. В целом, я ожидала от Трампа глупых и непродуманных действий, закулисных интриг, но уж точно не перекладывания ответственности за войну на Украину, и не этих хищнических предложений по ценным ресурсам. Мне не кажется, что при таких подходах можно хоть о чем-то договариваться.

У Трампа есть рычаги давления: сила, непредсказуемость и, простите, неадекватность. Я очень надеялась, что он воспользуется ими против агрессора, а не жертвы.

Не представляю как будут развиваться события дальше и не поддерживаю мир на несправедливых условиях. Если российское руководство не понесет ответственности и избежит последствий — это будет чревато гораздо большим количеством жертв в будущем. Более того — это развяжет руки и другим потенциальным агрессорам. Страшно представить, сколько войн может начаться в ближайшем будущем, если сейчас спустить на тормозах вину Путина и всего его режима.

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«Медуза»