Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия и США провели переговоры — без участия Украины и Европы. Что вы об этом думаете? Корректно ли со стороны Вашингтона обсуждать завершение войны в отсутствие представителей Киева? Или любой диалог, который потенциально может способствовать прекращению огня, — это уже хорошо само по себе? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Европейские страны работают над пакетом военной помощи для Украины на сумму не менее 20 миллиардов евро, сообщили Politico и Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Евросоюз таким образом пытается поддержать Киев на фоне сближения США с Россией. В пакет войдут, в частности, артиллерийские снаряды, системы ПВО, ракеты.

Усилия по военной помощи Украине координируются главой европейской дипломатии, бывшим премьером Эстонии Кайей Каллас. Собеседники Politico отмечают, что помощь, скорее всего, будет предоставлена в виде «объединенных взносов отдельных государств-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая противодействие со стороны некоторых государств — прежде всего, Венгрии».

При этом еще несколько дней назад Politico сообщал, что Евросоюз готовится предоставить Украине пакет военной помощи на меньшую сумму — шесть миллиардов евро.

По данным The Telegraph, о новом пакете поддержки Украины также готовится объявить премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Предполагается, что это произойдет 24 февраля, в третью годовщину российского вторжения в Украину.

Кроме того, Лондон планирует объявить о новых санкциях против России. Еще одной мерой поддержки станет новая схема борьбы с российскими «грязными деньгами». По словам источника в правительства, объектом преследований со стороны Великобритании могут стать «олигархи, поддерживающие Владимира Путина».

The Telegraph отмечает, что этими решениями Великобритания «подчеркнет расхождения» в позициях Вашингтона и Лондона по российско-украинскому конфликту.

Война глазами читателей «Медузы»

Елена (Киев). Русским хорошо сидеть где-то во Владивостоке или Улан-Удэ и рассуждать о том, что Украине нужно идти на уступки. Вы там не чувствуете и не понимаете, что именно нас пугает, за что именно мы боремся. Мы теряем свою идентификацию, мы опять становимся частью колонии, очередным федеральным округом, мы опять утрачиваем наш язык, нашу культуру, нашу свободу.

Пусть вам со стороны кажется, что мы живем как-то неправильно, нас нужно наставить на пусть истинный, научить, как правильно жить — или же что мы ничего не потеряем. Мы потеряем все, как уже теряли не раз. Я не хочу, чтобы мой сын ходил в школу и слушал по утрам «разговоры о важном», я не хочу видеть триколор на улицах и слушать русскую речь в СМИ.

Меня тошнит от вашего желания причинять нам добро, от вашей идеологии, вашей культуры страха, доносов, враждебности к окружающим странам, от вашего великорусского шовинизма.

Я хочу, чтобы нашу страну просто оставили в покое — с гарантиями безопасности. И именно поэтому тут все нормальные люди против этих переговоров про Украину без Украины. Это просто дележка нашей территории, наших ресурсов, стирание страны и нескольких десятков миллионов людей с поля игры из истории. Вы не можете это понять, вы просто не способны это понять, потому что у вас нет иного опыта.

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