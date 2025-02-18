Евросоюз готовится предоставить Украине пакет военной помощи по меньшей мере на шесть миллиардов евро, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в пакет могут, в частности, войти более 1,5 миллиона артиллерийских снарядов и системы ПВО. Стоимость пакета может увеличиться вплоть до десяти миллиардов евро, если странам ЕС удастся выделить больше вооружений из своих запасов.

О выделении помощи может быть объявлено накануне 24 февраля — третьей годовщины начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Politico пишет, что новый пакет призван продемонстрировать решимость ЕС продолжать поддерживать Киев, а также стать аргументом для включения стран Евросоюза в переговорный процесс о завершении войны.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявлял, что не видит страны Европы участниками мирных переговоров по Украине.

В Париже 17 февраля проходил экстренный саммит, посвященный Украине и европейской безопасности на фоне переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. По данным Reuters, еще один такой саммит может состояться 19 февраля.

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