Война Тысяча девяносто четвертый день. Китай приветствует «недавний консенсус» России и США. В Вашингтоне объясняют причины нападок Трампа на Зеленского

Один из погибших при обстреле Константиновки. Донецкая область Украины, 20 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия и США провели переговоры — без участия Украины и Европы. Что вы об этом думаете? Корректно ли со стороны Вашингтона обсуждать завершение войны в отсутствие представителей Киева? Или любой диалог, который потенциально может способствовать прекращению огня, — это уже хорошо само по себе? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Китай впервые прокомментировал переговоры России и США

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в Пекине поддерживают «недавний консенсус» между Россией и США, достигнутый в Эр-Рияде. Это стало первым комментарием высокопоставленного представителя Китая по поводу прошедших российско-американских переговоров.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, в том числе недавний консенсус, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией, и ожидает, что стороны найдут устойчивое и долгосрочное решение, которое снимет их взаимные беспокойства. Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса в соответствии с запросами сторон и с учетом обеспокоенности международного сообщества, особенно глобального Юга», — говорится в заявлении Ван И.

Министр подчеркнул, что Пекин «активно продвигает мир» в соответствии с четырьмя принципами, которые еще в апреле 2024 года сформулировал председатель КНР Си Цзиньпин. Они касаются необходимости «поддержания мира и стабильности», деэскалации и уменьшения негативного воздействия войны на мировую экономику и разрыва цепочек поставок.

Ван И накануне на саммите G20 в Йоханнесбурге встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на встрече в том числе обсуждалась Украина, однако никаких подробностей не привели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что Владимир Путин в ближайшее время поговорит по телефону с Си Цзиньпином.

Из-за западных санкций Китаю, который к ним не присоединился, удалось с выгодой для себя значительно укрепить торговые связи с Москвой, лишившейся доступа к западным рынкам и технологиям. Некоторые аналитики полагают, что администрация Дональда Трампа взяла курс на улучшение отношений с Россией, чтобы ослабить ее связи с Китаем — в рамках своей глобальной стратегии по сдерживанию КНР.

Украина

Трамп нападает на Зеленского, чтобы заставить того подписать соглашение по недрам

Публичные резкие высказывания президента США Дональда Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского не связаны с поворотом Вашингтона в сторону России, а являются способом давления на Киев для заключения соглашения по месторождениям. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники издания призвали не обращать значительного внимания на «словесную войну», которая, по их словам, является лишь «очередным примером дерзкой тактики ведения переговоров».

По их мнению, отношения Зеленского и Трампа наладятся, если соглашение будет подписано.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, также дал понять, что основная претензия Трампа к Зеленскому — это отказ от предложения по месторождениям.

По словам Рубио, в Вашингтоне считают, что такая сделка сама по себе будет гарантией будущей безопасности для Украины, так как США, получив доступ к ее недрам, будут иметь «личную заинтересованность» в этом.

Рубио отметил, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что Зеленский сначала высказал согласие со сделкой, но затем публично отверг ее: «Я прочитал два дня спустя, что Зеленский там говорит: „Я отклонил сделку, я сказал им, что ни в коем случае мы этого не сделаем“. Ну, это не то, что произошло на той встрече. Итак, вас кто-то начинает расстраивать — мы пытаемся помочь этим ребятам».

По данным Axios, США уже направили Украине новый проект соглашения по недрам, в котором были учтены «некоторые опасения» Зеленского. Источник издания сообщил, что несколько советников президента Украины убеждали его подписать обновленное соглашение, чтобы избежать дальнейших разногласий с Трампом.

Война глазами читателей «Медузы»

Софья (Германия, ранее — Украина). Любой диалог — это уже хорошо, но я не надеюсь на то, что он к чему-то приведет, если не будет учитываться мнение какой-либо из сторон. Россия, США, Европа, Украина — все они должны участвовать в переговорах.

Но переговоры должны быть реалистичными. Землю Украине никто не вернет, факт, но должны дать гарантии безопасности в дальнейшем. Да, Украина тоже должна что-то дать в обмен на помощь — но не оставлять себя при этом с пустыми руками.

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