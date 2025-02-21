«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 95 тысяч военных РФ в Украине. Подразделения ДНР и ЛНР могли потерять убитыми до 23,5 тысячи человек

До половины всех потерь России в войне с Украиной приходятся на людей, которые почти не участвовали в жизни российского общества, сообщает «Русская служба Би-би-си».

К 21 февраля журналисты издания вместе с «Медиазоной» и волонтерами на основе открытых данных подтвердили имена 95 026 российских военных, погибших с начала боевых действий в феврале 2022 года.

К третьей годовщине начала полномасштабной войны журналисты и волонтеры изучили некрологи и сообщения о поиске пропавших военных из вооруженных формированиях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Мы пришли к выводу, что подразделения ДНР и ЛНР могли потерять убитыми от 21 тысячи до 23,5 тысячи человек», — говорится в сводке.

Подавляющее большинство этих потерь пришлось на первый год войны, что, по оценке «Би-би-си», сопоставимо с потерями всех официальных подразделений российских сил за тот же период (25 769 человек).

Журналисты также включили в списки подтвержденных потерь войск РФ 16 171 осужденного, которого отправили воевать из колонии.

«В итоге получается, что из каждых 10 погибших, воевавших на стороне России, три человека — это заключенные, а еще два — жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — пишет «Би-би-си».

Авторы сводки считают, что реальные потери российской армии в войне с Украиной гораздо выше:

Реальное число погибших российских военных может быть в диапазоне от 146 194 до 211 169 человек. А с учетом потерь самопровозглашенных ДНР и ЛНР общее число погибших со стороны России может находиться в диапазоне от 167 194 до 234 669 человек.

В июле 2024 года «Медуза» и «Медиазона» опубликовали исследование, в котором оценили общее количество погибших российские военных с помощью математических методов и данных избыточной смертности. Авторы пришли к выводу, что за два с половиной года войны в Украине погибли около 120 тысяч российских военных.

исследование «Медузы» и «Медиазоны»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

исследование «Медузы» и «Медиазоны»

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны