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Константиновка, скорее всего, станет главной целью российского наступления весной 2025 года. Что происходит в городе сейчас. Фотографии
Источник: Meduza
Город Константиновка в Донецкой области может стать главной целью российского весеннего наступления. ВС РФ в последний год вели медленное наступление на город Часов Яр (в 10 километрах к востоку от Константиновки) и на Торецк (в 15 километрах южнее). Но теперь российское командование начало переброску сил. Две бригады, которые в декабре захватили Курахово на юге, сейчас наступают к трассе Покровск — Константиновка. В Торецке замечены подразделения 8-й общевойсковой армии, которая также до последнего времени воевала в районе Курахово. Константиновка находится под постоянными обстрелами. «Медуза» публикует фотографии из города.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.