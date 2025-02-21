Константиновка, скорее всего, станет главной целью российского наступления весной 2025 года. Что происходит в городе сейчас. Фотографии

Город Константиновка в Донецкой области может стать главной целью российского весеннего наступления. ВС РФ в последний год вели медленное наступление на город Часов Яр (в 10 километрах к востоку от Константиновки) и на Торецк (в 15 километрах южнее). Но теперь российское командование начало переброску сил. Две бригады, которые в декабре захватили Курахово на юге, сейчас наступают к трассе Покровск — Константиновка. В Торецке замечены подразделения 8-й общевойсковой армии, которая также до последнего времени воевала в районе Курахово. Константиновка находится под постоянными обстрелами. «Медуза» публикует фотографии из города.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Готовые к установке противотанковые заграждения на одной из улиц Константиновки. 15 февраля 2025 года Pierre Crom / Getty Images

Жительница Константиновки на фоне разрушенных домов. 7 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Житель Константиновки закрывает пленкой и фанерой окна, стекла из которых были выбиты в результате обстрелов. 7 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Константиновки Наталия собирает игрушки своей внучки в доме, разрушенном в результате авиаудара. 9 февраля 2025 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Раненый в результате российского обстрела Константиновки 10 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Уличный рынок в Константиновке. 14 февраля 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудники ГСЧС Украины разбирают завалы на месте одного из российских ударов по городу. 19 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Житель Константиновки, погибший в результате российского обстрела. 20 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Парамедики показывают фото погибшей для опознания. 20 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images