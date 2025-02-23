Белый дом: Трамп твердо уверен, что сможет положить конец российско-украинской войне «на этой неделе»

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что соглашение между Россией и Украиной об урегулировании войны может быть достигнуто «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в субботу, 22 февраля. Ее заявление приводит пресс-пул Белого дома.

По словам Ливитт, президент США «верит, что Россия готова заключить соглашение, и он борется за заключение соглашения». Как заявила представитель Белого дома, советник по национальной безопасности Майк Уолтц «будет работать круглосуточно все выходные, чтобы добиться соглашения и положить конец конфликту в Украине».

«Президент сказал, что хочет, чтобы убийства прекратились, чтобы перестали гибнуть невинные люди, и что он хочет мира», — заявила Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос, когда может пройти встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, Ливитт сообщила, что не может ничего сказать об этом.

«Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами войны, чтобы положить конец конфликту, и президент твердо уверен, что мы сможем сделать все на этой неделе», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

США и Россия провели 18 февраля переговоры в Эр-Рияде, в ходе которых обсуждали двусторонние отношения и подготовку к мирным переговорам по Украине. Кроме того, 19 февраля в Киев приехал специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог, который провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На фоне этого Дональд Трамп начал активно критиковать Зеленского, который ранее отказался заключить соглашение с США по полезным ископаемым.

Дональд Трамп до вступления в должность президента США говорил, что рассчитывает завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов. После инаугурации, прошедшей 20 января, Трамп сказал журналистам, что у него «есть полдня», чтобы закончить войну. Кит Келлог говорил, что договориться о мирном соглашении планируют в течение 100 дней с момента вступления Трампа в должность.

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