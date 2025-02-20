Зеленский и Келлог встретились в Киеве. Пресс-конференцию по итогам разговора отменили — по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Первоначального планировалось, что после встречи Зеленский и Келлог проведут пресс-конференцию, однако она не состоялась.
«По просьбе американской стороны формат встречи предусматривает протокольную съемку и не предусматривает заявлений или вопросов», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
В соцсетях Зеленский написал, что беседа была «хорошей» и поблагодарил США за поддержку украинского народа, а также самого Келлога за «совместную работу по достижению важных результатов».
«Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленников, а также действенные гарантии безопасности», — заявил президент Украины.
Келлог прилетел в Киев 19 февраля, на следующий день после переговоров США и России в Эр-Рияде, в которых он участвовал. Он заявил, что приехал в Украину «слушать» и что США «готовы предоставить необходимое».
До Зеленского Келлог встретился в Киеве с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Как позже рассказал министр, разговор касался «путей к комплексному, справедливому и продолжительному миру».