Власти Украины выступили против требования США создать совместный фонд на 500 миллиардов долларов, который предусматривался в рамках соглашения по передаче Вашингтону части полезным ископаемым Украины. Об этом сообщило 22 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Специальный фонд, как предполагалось, компенсирует США помощь, оказанную американскими властями Украине с начала полномасштабного вторжения войск РФ. Украина утверждает, что фактическая сумма в пять раз меньше и составляет примерно 90 миллиардов долларов, сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что камнем преткновения в переговорах стало то, что США не предложили никаких гарантий по поводу будущей военной и финансовой помощи.

По данным источников украинского Radio NV, Украина передала специальному посланнику президента США Киту Келлогу новые предложения по соглашению по полезным ископаемым. «Предварительно США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 миллиардов долларом, мы сейчас уменьшили это предложение до 100 миллиардов долларов и передали Келлогу», — сказал источник издания.

Американская газета The New York Times и украинское издание NV сообщили 22 февраля, что США передали Украине более жесткий вариант соглашения по природным ресурсам. В нем говорилось, что США получат 100% собственности будущего фонда, в который планируют внести права на разработку недр.

Президент Украины Владимир Зеленский включил предложение по полезным ископаемым в «план победы», представленный в сентябре 2024 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает получить от Украины полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в обмен на оказанную американскую помощь. Дональд Трамп заявил 22 февраля, что США хотят получить как критически важные минералы, так и «нефть, и всё, что сможет получить» взамен «вложенных в Украину денег». Ранее в феврале Зеленский отказался подписать соглашение, которое предусматривало, что США получат 50% доходов от добычи и реализации полезных ископаемых в Украине.

Дональд Трамп утверждал, что США потратили на помощь Украине 350 миллиардов долларов. При этом, как пишет «Голос Америки», по данным Пентагона, конгресс США с начала войны в 2022 году выделил Украине около 183 миллиардов долларов. В Пентагоне заявили, что направили Украине военную помощь в размере 65,9 миллиарда долларов, а еще 3,9 миллиарда, одобренные конгрессом, пока не израсходованы.

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