Зеленский заявил, что шагом к миру станет освобождение украинских пленных. По его словам, Киев готов к обмену «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия должна подать «реальные» сигналы о желании завершить войну, одним из таких шагов может стать освобождение всех украинских пленных. Об этом он сказал на Международном саммите поддержки Украины, который проходит в Киеве.

По его словам, Украина готова к обмену «всех на всех».

«Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет. И нужны ситуации, которые говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше еще с 2014 года. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант», — заявил Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Он добавил, что переговоры о прекращении войны должны проходить с участием Украины и Европы, так как война ведется против Украины, а Европа и «европейский образ жизни», по мнению Зеленского, — «стратегическая мишень» России».

Последний раз Украина и России обменивались пленными 5 февраля 2025 года. Каждая из сторон освободила по 150 человек. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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