В Германии прошли выборы в парламент. Первое место занял консервативный ХДС/ХСС, ее лидер станет новым канцлером ФРГ Крайне правая «Альтернатива для Германии» на втором месте, но в правящую коалицию не войдет

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц обращается к сторонникам в штаб-квартире партии в Берлине после выборов Martin Meissner / AP / Scanpix / LETA

В ФРГ прошли досрочные выборы в бундестаг, по итогам которых первое место занял консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз), второе — крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), а третье — с худшим историческим результатом — Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца.

Согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии по всем 299 округам, ХДС/ХСС, набравшая 28,5% голосов, займет 208 мест в парламенте, АдГ — 152 места (20,8%), а СДПГ — 120 мест (16,4%). Еще часть кресел отойдет «Зеленым», набравшим 11,6% голосов (85 мест) и Левой партии с 8,7% голосов (64 места). Кроме того, одно место достанется «Ассоциации избирателей Южного Шлезвига» (SSW) — партии датского меньшинства, на которую не распространяется пятипроцентный барьер.

Партия АдГ, которая была основана в 2013 году и занимает крайне правую позицию, на этих выборах показала исторический успех. Больше всего «Альтернатива для Германии» набрала в восточных федеральных землях, где она стала лидером голосования практически везде за исключением крупных городов. В Берлине первое место по итогам голосования неожиданно заняла Левая партия, набравшая 19,9% голосов, а ХДС/ХСС осталась второй с 18,3% голосов.

В этом году в выборах впервые участвовала левопопулистская партия «Союз Сары Вагенкнехт», созданная в 2023 году. Она набрала 4,97% — и, не преодолев пятипроцентный барьер, не прошла в парламент. Его не смогла пройти и еще одна партия, которая до этого была представлена в бундестаге — либеральная СвДП (Свободная демократическая партия) во главе с Кристианом Линднером. Вечером 23 февраля Линднер объявил о своем уходе из политики.

Новым канцлером Германии, вероятнее всего, станет Фридрих Мерц — и поскольку большинство в бундестаге составляет 316 мест, ему нужно будет сформировать коалицию. Но занявшая второе место АдГ в нее вряд ли войдет. От сотрудничества с ней отказался сам Мерц, заявивший, что его блок не будет «искать свободу и мир на коленях у Путина». Кроме того, до последнего времени в Германии действовал так называемый «брандмауэр» — принцип, согласно которому парламентские партии исключали для себя сотрудничество или вступление в коалицию с правыми популистами.

Мерц заявил, что результат выборов делает формирование правительства «возможно, даже более трудным, чем мы ожидали». При этом если к блоку ХДС/ХСС в бундестаге присоединится занявшая третье место СДПГ (сформировав так называемую «большую коалицию»), то «Альтернатива для Германии», скорее всего, станет крупнейшей оппозиционной партией в парламенте. Мерц пообещал сформировать правительство до Пасхи, которая отмечается 20 апреля.

После выборов консерваторов поздравил президент США Дональд Трамп, написавший в соцсети TruthSocial, что народ Германии «устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала в течение многих лет».

Среди европейских лидеров одними из первых Мерца поздравили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, который кроме этого заверил в своей дружбе и Олафа Шольца.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также поздравил ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой, написал, что «с нетерпением ждет» продолжения совместной работы с Германией по «защите жизней, приближению настоящего мира в Украине и укреплению Европы».

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