Российские войска в феврале продолжили наступление в Донецкой области. Под контролем ВС РФ находится село Улаклы. Захват этого населенного пункта позволил российским войскам ликвидировать плацдарм ВСУ (так называемый «карман») к западу от Курахово. Российское Минобороны отчиталось о захвате села 23 февраля. Генштаб ВСУ, в свою очередь, утром 24 февраля сообщил об отбитых атаках россиян в этом районе. Бои идут за соседнее с Улаклы село Константинополь. «Медуза» публикует фотографии, сделанные 16 февраля в одном из пунктов стабилизации на кураховском направлении, куда доставляют раненых бойцов.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Война в Украине продолжается, люди годами живут под обстрелами. Если вы не в России, не планируете туда ездить и у вас есть возможность — помогите мирным украинцам: подпишитесь на ежемесячное пожертвование в проект «Давайте». Узнать о результатах работы проекта за 2024 год и прочесть истории людей, которые уже получили помощь, можно тут. Даже в самые мрачные времена можно помогать другим — и почувствовать, что вы не одни.