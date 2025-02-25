В МИД России заявили, что никаких встреч с участием ведомства в Эр-Рияде не проходит. Ранее Die Zeit анонсировала встречу российской и американской делегаций

Никаких встреч с участием представителей МИД России в Эр-Рияде сегодня не проходит, пишут ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Других комментариев в министерстве не дали. Проходит ли в Эр-Рияде какая-либо еще встреча, там также не уточнили.

Немецкая Die Zeit утром 25 февраля сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что в Эр-Рияде пройдет вторая встреча российской и американской делегаций. Кто будет участвовать во встрече, газета не уточняла. По данным источников, эта встреча должна была стать продолжением переговоров, прошедших 18 февраля в столице Саудовской Аравии.

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Делегацию России возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую — госсекретарь США Марко Рубио. Встреча на таком уровне стала первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.

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