Марко Рубио после переговоров в Эр-Рияде попытался успокоить союзников. Он заверил, что США не будут навязывать Украине и Европе сделку с Россией Главное из публикации The New York Times

Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заверил европейских союзников, что руководство Соединенных Штатов не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо соглашения с Россией. Об этом говорится в статье издания The New York Times, журналисты которого ознакомились с резюме телефонного разговора Рубио с европейскими союзниками.

Официально Госдеп США сообщал, что после встречи в Саудовской Аравии Рубио созвонился с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Согласно резюме, на которое ссылается NYT, госсекретарь США сообщил союзникам, что переговоры представителей Москвы и Вашингтона не означают резкого отхода от американской политики, как многие опасались. Они, скорее, были задуманы как первый шаг в переговорном процессе и проверка того, насколько серьезно Кремль настроен на заключение сделки, сказал Рубио.

По данным издания, глава Госдепа США заверил европейцев, что Вашингтон не отменит санкции против Москвы, если в действиях России не произойдет заметных изменений. Ранее источники Bloomberg говорили, что Рубио обещал союзникам, что США не отменят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны. При этом, говорится в резюме беседы, он допустил возможность ослабления части ограничений, если Россия начнет предпринимать шаги, которых добиваются США.

По словам Рубио, администрация Дональда Трампа осознавала, что Россия может попытаться использовать переговоры, чтобы внести раскол между союзниками на Западе или ослабить собственную международную изоляцию, говорится в резюме.

Часть разговора госсекретаря США с союзниками была посвящена объяснениям, почему Украину и Европу не позвали на переговоры представителей Вашингтона и Москвы, пишет NYT. Рубио заявил, что это произошло не потому, что США решили оставить союзников не у дел. По его словам, большая часть переговоров в Эр-Рияде была посвящена двусторонним отношениям России и США. Участники встречи, в частности, договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Переговоры между американскими и российскими представителями о снятии дипломатических ограничений, пояснил Рубио, станут первой проверкой намерений России. Если она ее не пройдет, это может показать, что Кремль несерьезно относится к переговорам о прекращении российско-украинской войны. При этом Рубио отметил, что на основании только одной встречи с представителями РФ он не может сказать, серьезно ли Москва настроена на заключение сделки о завершении войны. По его мнению, российская сторона дала достаточно сигналов о том, что это возможно, чтобы продолжить обсуждение.

Госсекретарь США закончил разговор с союзниками обещанием информировать их и призывом к единству, говорится в резюме.

«Европейские чиновники не понимали, как относиться к взвешенной оценке Рубио, которая прозвучала в то время, как лидеры Европы пытались осмыслить очевидное возобновление отношений между Вашингтоном и Москвой», — пишет NYT.

В Госдепартаменте США не ответили на просьбу журналистов прокомментировать разговор Рубио с европейскими союзниками.

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Переговоры официальных представителей России и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились начать «процесс по украинскому урегулированию» и назначить переговорщиков. Делегации из Украины и Европы на встречу не пригласили.

«Украина считает, что любые переговоры об Украине без Украины не имеют результата. И мы не можем признавать любые договоренности о нас без нас», — прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

На фоне сближения России и США в европейских странах растут опасения, что Вашингтон откажется от роли главного гаранта безопасности Украины и Европы в целом. В Париже состоялись два раунда переговоров лидеров стран Европы по Украине и европейской безопасности.