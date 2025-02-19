Bloomberg: Рубио пообещал европейским союзникам, что США не отменят санкции против России до завершения войны
Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что администрация президента Дональда Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны, сообщили источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Рубио заверил в этом «группу европейских коллег» во время телефонного разговора, который состоялся сразу после переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии.
Официально Госдеп США сообщил, что Рубио после встречи в Эр-Рияде созвонился с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и главой европейской дипломатии Каей Каллас.
«Госсекретарь проинформировал министров иностранных дел об этой встрече. Они договорилась поддерживать тесные контакты в процессе работы по достижению долгосрочного прекращения конфликта в Украине», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля Рубио заявил, что западным странам придется отменить санкции против России в случае завершения российско-украинской войны. «Для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос о будущем ограничений, введенных Вашингтоном против Москвы.
Обещания госсекретаря США о сохранении санкций могут принести «некоторое облегчение» европейским союзникам, которые опасались, что Вашингтон заключит сделку с Москвой, пишет Bloomberg. Решение США досрочно снять санкции, как отмечает агентство, может нанести серьезный удар по попыткам Европы лишить Россию денег для ведения войны.
Страны Запада, включая США и государства Евросоюза, ввели несколько раундов санкций против России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года.
В Саудовской Аравии 18 февраля состоялась встреча представителей России и США. Стороны договорились начать «процесс по украинскому урегулированию» и назначит переговорощиков.