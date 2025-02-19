Что делать, если США выведут войска из Европы? Financial Times рассказывает, как европейские страны озаботились вопросом своей обороны

Польские военные наблюдают за переправой американского танка «Абрамс» через Вислу во время военных учений НАТО в Европе. Окрестности города Гнев, Польша. Март 2024 года Sean Gallup / Getty Images

Европейские страны обеспокоены тем, что США могут вывести из Европы военнослужащих и военную технику, а также отказаться от роли главного гаранта безопасности Украины и Европы в целом.

Как говорится в статье Financial Times, перед европейскими государствами стоят несколько первоочередных задач: увеличение оборонных расходов, укрепление противовоздушной обороны, замена логистического оборудования и другой вспомогательной техники, которую сейчас предоставляют США, а также повышение боеготовности европейских войск и поддержание эффективного ядерного сдерживания.

Дискуссии о перевооружении в последние дни резко активизировались в Европе. Чиновники, по данным Financial Times, обсуждают, как увеличить национальные военные бюджеты и найти новые финансовые механизмы для обеспечения совместных оборонных проектов.

Среди таких проектов журналисты называют общеевропейский щит противовоздушной обороны и транспортные системы, включая самолеты, которые сейчас предоставляют США. Кроме того, как рассказали представители НАТО, Европе не хватает боеприпасов для дальнобойного оружия.

Если Европе удастся найти необходимые ресурсы, это станет «значительным изменением правил игры», заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО по инвестициям в сфере обороны Камиль Гранд. В таком случае Европа могла бы выполнять почти весь спектр военных задач без помощи США.

«Их [США] не без причины называют незаменимым союзником, — сказал изданию министр иностранных дел одной из европейских стран. — Без них мы не можем проводить никаких сложных военных операций или решать даже простые задачи».

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Один из вопросов, который беспокоит европейских чиновников, — что делать, если США частично или полностью выведут из Европы своих военнослужащих. Сейчас в нескольких европейских странах размещены 90 тысяч военных США. В частности, чиновники и аналитики, поговорившие с Financial Times, опасаются, что Трамп выведет 20 тысяч американских солдат, которых США направили в Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию в 2022 году после начала российско-украинской войны.

Трамп заявлял, что не собирается выводить все войска США из Европы в рамках возможного мирного соглашения по Украине. «Никто не просит об этом, поэтому я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос никогда не поднимался», — сказал президент США, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде 18 февраля.

В теории у европейских государств достаточно войск для защиты своих границ в случае нападения. Армии стран Европы насчитывают почти два миллиона военнослужащих, из них 1,3 миллиона человек — только в ЕС. Но на практике, утверждает издание, большая часть этих войск не пригодны для развертывания. В том числе потому, что последние 80 лет европейские армии набирались и обучались, полагаясь на поддержку США. Замена этой системы потребует времени и расходов в миллиарды евро. Кроме того, неясно, смогут ли европейские страны снабжать свои войска.

Но, вероятно, главная стратегическая проблема Европы — будущее «ядерного зонтика» США и отсутствие собственного тактического ядерного оружия. Как отмечает Financial Times, Франция и Великобритания, европейские ядерные державы, располагают примерно 515 ядерными боеголовками, но в основном это стратегическое оружие.

В чем разница между стратегическим и тактическим ядерным оружием? Военный эксперт Павел Лузин объяснял «Медузе», что под обычно понимают «классическое» ядерное оружие, которое наносит вероятному противнику непоправимый ущерб. Нестратегическое, или , ядерное оружие предназначено непосредственно для решения задач на театре военных действий и даже на поле боя.

Если США официально откажутся защищать Европу, отсутствие тактического ядерного оружия создаст «брешь в системе сдерживания», которой может воспользоваться Россия, говорится в статье.

Стремление Европы к «оборонной автономии» пытались реализовать на протяжении большей части истории НАТО, начиная с идеи создания Европейского оборонительного сообщества в начале 1950-х годов. Все эти попытки потерпели неудачу, но тогда США были готовы взять на себя обязательства по европейской обороне, пишет Financial Times.

«Европейское мышление должно измениться, — сказал журналистам бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. — Вы не избежите войны, демонстрируя свою слабость».