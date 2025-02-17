«Мы должны признать, что вступаем в новую эру». В Париже прошел экстренный саммит европейских лидеров перед переговорами России и США

В Елисейском дворце завершился экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном. На нем обсуждалась безопасность в Европе, а также действия администрации Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны.

В саммите участвовали, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер Италии Джорджа Мелони, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ни о каких решениях по итогам саммита объявлено не было, общего заявления лидеры стран также не выпустили.

Дональд Туск заявил, что никаких «обязательных решений» на саммите принято не было. По его словам, у всех участников встречи были «похожие взгляды» на все ключевые вопросы. Он не уточнил, о каких ключевых вопросах идет речь.

Британский премьер Кир Стармер отметил, что сейчас «на карту поставлено не только будущее Украины, но и вопрос существования Европы в целом». «Только прочный мир в Украине, который защитит ее суверенитет, удержит Путина от дальнейшей агрессии», — заявил он.

Он также повторил свое заявление о готовности рассмотреть возможность использования британских войск в Украине в рамках мирного соглашения.

«В настоящий момент мы должны признать, что вступаем в новую эру, и перестать безнадежно цепляться за комфорт прошлого. Нам пора взять на себя ответственность за нашу безопасность, за наш континент», — добавил премьер-министр.

Журналисты спросили Стармера, насколько серьезный удар нанесли США Великобритании, Европе и Украине, начав переговоры с Россией в одностороннем порядке. Британский премьер в ответ сказал, что США хотят прочного мира, то есть того же, что и Лондон, европейские страны и Киев. При этом он отметил, что Украина должна быть в максимально выгодном положении, если начнутся переговоры или боевые действия продолжатся. Для этого необходима «поддержка со стороны США», добавил Стармер.

Он подчеркнул, что любые гарантии, предлагаемые Украине, должны включать поддержку со стороны США, поскольку это «единственный способ» эффективно сдерживать Россию от новых атак в будущем.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в вопросе обеспечения безопасности и достижения мира в Украине не должно быть «никакого разделения ответственности между Европой и США». Его слова приводит Deutsche Welle. Он назвал «крайне неуместными» и «преждевременными» обсуждения по поводу отправки миротворцев в Украину, так как Россия продолжает войну против Украины и никто не знает, как будет выглядеть возможный мир.

«Меня даже немного раздражают эти дебаты, я хочу сказать это совершенно открыто. Здесь в обход украинцев обсуждаются возможные итоги еще не состоявшихся мирных переговоров. Это крайне неуместно, если говорить прямо и честно», — сказал канцлер.

Саммит европейских лидеров прошел накануне встречи представителей США и России, которая состоится 18 февраля в Эр-Рияде. От Вашингтона в ней участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Москву на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Представители Украины и Европы в переговорах участвовать не будут. Владимир Зеленский заявил, что «Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата».

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