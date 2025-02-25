«Би-би-си»: более 100 бывших госслужащих и депутатов отправились на войну из колоний и СИЗО, чтобы избежать наказания. 17 человек уже погибли или пропали без вести

С начала войны более 100 бывших региональных и муниципальных госслужащих, депутатов и сотрудников правоохранительных органов отправились на фронт из СИЗО и колоний, чтобы избежать уголовного преследования, подсчитала «Русская служба Би-би-си».

Среди 102 , ушедших на фронт, 22 — мэры и главы муниципалитетов, 10 — депутаты муниципальных и региональных парламентов, еще семь — вице-губернаторы и региональные министры. Также в их числе есть 25 силовиков и двое судей. Однако ни одного высокопоставленного чиновника федерального уровня среди ушедших на фронт нет, отмечают журналисты.

Большинство из тех, кто отправился на войну, чтобы избежать наказания, обвиняются в коррупции — это 79 фигурантов. Еще у 16 человек статьи о насильственных преступлениях, а у восьми — другие.

Из тех, кто ушел на войну, 23 человека уже вернулись — и в соответствии с законами, теперь они освобождены от уголовного преследования и наказания. Еще 17 фигурантов уголовных дел погибли или пропали без вести, а 61 остаются на фронте (или по ним нет данных), свидетельствуют подсчеты «Би-би-си».

Однако уйти на фронт, как отмечают журналисты, удается не всем. По словам адвоката, знакомого с коррупционными делами, существует негласный запрет, касающийся бывших чиновников федерального уровня, которым отказывают в просьбах. «Слишком много знают и могут вернуться героями, после чего смогут отомстить тем, кто их посадил и осуществил много других плохих вещей — палачи боятся своих жертв», — говорит собеседник «Би-би-си».

Журналисты приводят в пример бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского, задержанного летом 2024 года по подозрению в получении взятки. Он просился на войну практически сразу с момента ареста, но его просьбы оставались без ответа. 17 декабря Кибовский пришел на заседание по продлению ареста в футболке с надписью «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском», однако его оставили под стражей.

Также опрошенные журналистами адвокаты и юристы говорят о коррупции в самой системе вербовки и о надзоре ФСБ. Один из собеседников «Би-би-си» говорит, что на федеральном уровне ФСБ «не позволяет отправлять на всех, кто хочет». Старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов, который защищает фигурантов громких дел, добавляет, что «в официальном порядке отправку обвиняемого или осужденного на фронт согласует Минобороны, неофициально — военные согласуют все с ФСБ».

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